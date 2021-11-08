Армяне в Ханкенди с завистью наблюдают за фейерверком в Шуше

Состоявшийся в городе Шуша музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне вызвал зависть вперемешку с досадой у армян, проживающих на территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент. Так, пользователи армянского сегмента соцсетей массово распространяют кадры фейерверка в Шуше, которые они запечатлели на камеру из Ханкенди.

Понятное дело, ведь повода для радости у армян в Карабахе нет от слова вообще. Армяне в Ханкенди уже несколько месяцев сталкиваются с нехваткой питьевой воды, жалуются на регулярное отключение света, нарушение мобильной связи, безработицу и повсеместную коррупцию... словом, проблем конца и края нет. Что остается делать армянам, проживающим там? Правильно, закусив губу довольствоваться на расстоянии просмотром праздника азербайджанского народа.

Год назад Азербайджан добился своего лучшего успеха с момента обретения независимости благодаря политической мудрости, гибкости и решимости Президента Ильхама Алиева. Праздничный салют в в священном для азербайджанцев городе Шуша отныне будет проходить здесь всегда. Ну а армянам в Карабахе можно посоветовать скорее обращаться за получением азербайджанского паспорта, чтобы уже в качестве граждан нашей страны иметь возможность радоваться успехам Азербайджана.