Жестокий, отвратительный, преступный, но все же бытовой инцидент с избиением мужчины в присутствии ребенка, произошедший в Новой Москве, неожиданно приобрел политические оттенки. Опасные для России политические оттенки!

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, этим инцидентом, как показали последующие события, явно воспользовались оределенные силы, заинтересованные в расшатывании основ Российского государства. Именно плоскость межнациональных отношений является самым уязвимым направлением, куда попытались в очередной раз ударить агенты влияния.

И кто же засветился со своими провокациями, бьющими по межнациональным отношениям в России?! Более того, кто заведомо слил в сеть эту информацию с недостоверными акцентами, чтобы зажечь костер межнациональной войны в России? Сразу появились "злобные кавказцы" или "такие-сякие азербайджанцы", тогда, как уже известно, кто совершил это преступление.

Преступление совершили граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения. Как выяснилось, они приехали в Москву из Оренбургской области. Об этом сообщают официальные источники в правоохранительных органах РФ.

Но кто сыграл на опережение, чтобы спровоцировать межнациональный конфликт в многонациональном российском обществе, который в долгосрочном измерении может вести к развалу России, если не пресечь провокации и не обезвредить агентов-провокаторов.

А главными провокаторами, ведущими к межнациональной розни в России, выступили, что вполне ожидаемо, главред RT и медиахолдинга "Россия сегодня", то есть "лицо кремлевских СМИ", Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев, находящийся на содержании армянского лобби, а конкретно, главы "Ташир" Самвела Карапетяна. Те самые "русские патриоты" Симоньян и Соловьев, которые громче всех ругают Запад, а по факту, своими действиями работают на интересы этого самого Запада, куда выводят деньги и где покупают виллы.

На провокационные выпады Симоньян, фактически призывающей к столкновению представителей русского и кавказских этносов России, отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уже прямым текстом дал понять, что за призывами к межнациональным внутренним конфликтам стоят агенты иностранного влияния. Он также обратился к соответствующим службам с просьбой среагировать на эти провокации.

Gradator уже в течение нескольких лет на конкретных фактах дает пояснение действиям в частности Маргариты Симоньян, направленным на создание как межнациональных конфликтов внутри России, так и на внешнем уровне, особенно нацеленым на обострение отношений России со странам бывшего СССР. Ведь для России пояс стран ближнего зарубежья - это стратегическое пространство геополитического влияния.

Кто больше всех оскорбляет и провоцирует народы Грузии, Украины, Азербайджана и других стран? Симоньян, Соловьев, Габрелянов и другие. А армянские олигархи проплачивают провокационные усилия таких, как Соловьев. У Соловьева популярная передача на ТВ, ютуб канал, огромная аудитория слушателей. То есть, тот же Самвел Карапетян знает, кому и за что платит.

Такие, как Карапетян и Симоньян, не просто так уверенно сидят на своих позициях, ведь за ними мощные покровители, и не только в России, в курации которых находятся крупные медиа, крупный капитал, цифровые платформы..

Но среагируют ли ответственные службы на провокации Симоньян? Конечно, нет. Покровители слишком могущественные..