https://news.day.az/politics/1401347.html Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник состоялся телефонный разговор.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, министры обсудили реализацию совместного заявления.
Стороны также обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества.
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