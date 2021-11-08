Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, министры обсудили реализацию совместного заявления.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества.