Президент Ильхам Алиев - лидер мирового масштаба, который привёл Азербайджан к Великой Победе

8 ноября 2020 года золотыми буквами вписана в историю всего азербайджанского народа как день национальной гордости и воинской доблести.

В этот день год назад, ценой неимоверных усилий храбрых азербайджанских воинов, была освобождена от армянской оккупации жемчужина Карабаха, культурная столица Азербайджана - город Шуша, и был положен конец кровопролитному застарелому конфликту.

Наверное, ещё долгое время историки будут спорить о значении этой даты для всего азербайджанского народа, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что освобождение города Шуша поставило восклицательный знак в конфликте и принадлежности Карабахского региона Азербайджану.

Конфликт окончился полной победой Азербайджана и разгромом Армении, которая, приняв условия капитуляции, фактически признала своё поражение.

Следует отметить, что поражение Армении было исторически предопределено ещё в 1993 году, когда к власти в Азербайджане пришёл Общенациональный лидер Гейдар Алиев, начавший процесс государственного строительства и укрепления экономического потенциала страны.

Именно тогда были заложены основы Победы Азербайджанского народа, которые потом были успешно развиты Президентом Ильхамом Алиевым, продолжившим курс своего великого отца на решение главной национальной проблемы - восстановление территориальной целостности Азербайджанского государства.

Армянская сторона постоянно осуществляла провокации вдоль линии соприкосновения войск, а также открыто перешла к процессу узаконивания оккупации, что естественно не могло не отразиться на позиции Азербайджана, чаша терпения которого оказалась окончательно переполнена.

Стремясь интернационализировать конфликт, вовлечь в него третьи страны, Армения в июле 2020 года осуществила очередной акт агрессии, пытаясь разрушить стратегические экспортные нефте- и газопроводы на границе с Товузским районом Азербайджана, которые были решительно пресечены.

Очередная провокация на линии фронта в сентябре 2020 года, стала началом нового этапа боевых действий, который продолжался 44 дня и окончился победой Азербайджана - освобождением города Шуша 8 ноября 2020 и подписанием 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления, которое положило конец конфликту и окончательно выкинуло на свалку истории вопрос так называемого "статуса" для сепаратистов, которого упорно пыталась добиться армянская сторона на протяжении всего переговорного процесса.

Что же стало источником Победы азербайджанского народа?

Прежде всего Победы удалось добиться благодаря сплочению всего азербайджанского народа во имя достижения главной цели - изгнания оккупантов с азербайджанских территорий.

Мудрое руководство Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, которому удалось создать армию 21 века, оснащённую самым современным вооружением, ставшей одной из самых передовых армий в мире.

Храбрость и самопожертвование азербайджанских военнослужащих, которые не жалели жизни во имя Родины.

Всенародная поддержка Президента Ильхама Алиева, который с первых же дней руководства страны в 2003 году делал все необходимое для выполнения своего предвыборного обещания - освобождения оккупированных азербайджанских территорий любым возможным путём -мирным или военным, и привёл Азербайджан к закономерной Победе.

Всесторонняя поддержка Турции, которая всегда стояла рядом с Азербайджаном плечом к плечу, осуществляя необходимую помощь и содействие. Верная своим союзническим обязательствам, Турция оказывала всю необходимую помощь азербайджанской стороне как в переговорном процессе, так и в военном строительстве.

Победа Азербайджана в Отечественной войне была воспринята братским турецким народом как своя. Чтобы разделить радость первой годовщины Победы с азербайджанским народом, 8 ноября 2021 года Министр обороны Турции Хулуси Акар, во главе представительной делегации министерства обороны Турции, прибыл в Азербайджан и посетил город Шушу, где, встретившись с Президентом Ильхамом Алиевым, ещё раз подтвердил нерушимость братства между двумя народами и всестороннюю поддержку Азербайджану.

В ходе военных действий, Азербайджан столкнулся не только с армянскими вооруженными силами на поле боя, но и с давлением и откровенным шантажом покровителей Армении за рубежом, щедро оплаченные богатой армянской диаспорой, которые делали все возможное, чтобы не допустить освобождения азербайджанских территорий.

Твёрдая непреклонная позиция Президента Ильхама Алиева в вопросе защиты интересов Азербайджанского государства, его великолепное владение дипломатическим искусством не только нейтрализовали все эти попытки, но и позволили привлечь поддержку мирового общественного мнения на сторону Азербайджана.

Даже традиционные друзья Армении, несмотря на свои проармянские симпатии, вынуждены были признать, что Карабах - это Азербайджан, согласно международному праву.

Азербайджан в ходе боевых действий столкнулся также с тем, что мирное население населённых пунктов, расположенных далеко от линии фронта, подвергалось ракетным и артиллерийским обстрелам, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения, в нарушении всех международных конвенций о правилах ведения войны.

Надежды армянской стороны на то, что такие обстрелы вызовут панику и страх среди мирного населения в тылу азербайджанской армии провалились, ввиду высокого патриотического духа и решимости всего азербайджанского народа в вопросе скорейшего достижения Победы.

Впервые за последние 200 лет азербайджанский народ одержал неоспоримую военную Победу, которой может гордиться азербайджанский народ, а также все тюркские народы мира.

Ведь современные войны 21 века в корне отличаются от тех войн, которые велись до сих пор, так как наряду с современным вооружением, важен также человеческий фактор и непоколебимый патриотический дух.

Военно-патриотическое воспитание молодого поколения, проводимое под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовало превращению всего азербайджанского народа в единый железный кулак, который нанёс врагу сокрушительный удар.

Особо необходимо отметить, что Победа в Отечественной войне стала фактором национального единения всех народов, населяющих Азербайджан, которые, вне зависимости от этнической принадлежности и вероисповедания, поднялись в едином порыве на защиту Родины.

Азербайджанцы, лезгины, грузины, евреи, талыши, русские и представители других народов, сделали все от них зависящее во имя чести и достоинства своей Родины - Азербайджана.

Небывалый подъем национального духа азербайджанских граждан, который проявился в ходе 44-дневной Отечественной Войны выразился в том, что количество добровольцев, желающих записаться в азербайджанскую армию, оказалось больше, чем необходимо, что в отличие от армянской армии, где было массовое уклонение от воинской службы, не было зафиксировано ни единого случая дезертирства.

Несомненно, Победа сыграла свою роль в возрастании международного имиджа страны, доказавшей на поле боя способность решить проблемы национального уровня, без оглядки на каких-то "старших" братьев. Азербайджан доказал свою самодостаточность как сложившееся, независимое государство.

Немаловажную роль в этом сыграла независимая внешняя политика Азербайджана, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым и продолжены Президентом Ильхамом Алиевым.

Главными принципами этой внешней политики является уважение территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела других государств, равноправное партнёрство, внеблоковый статус Азербайджана.

Опираясь на эти принципы, Азербайджан за короткое время стал региональным лидером, а также лидером одного из самых представительных мировых объедений - Движения Неприсоединения, которое под председательством нашей страны стало все активнее участвовать в решении мировых проблем, и на поддержку которого опирался Азербайджан в ходе 44х дневной Отечественной войны.

Неоценима роль в достижении Победы Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который в непростое для страны и всего мира время - разгар эпидемии коронавируса, взял на себя ответственность не просто остановить и наказать зарвавшегося оккупанта, но и начать процесс освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий, что является проявлением высочайшей смелости, глубокой мудрости и обладанием дара исторического предвидения.

Такие качества присущи лишь лидерам мирового масштаба, обладающим способностью в нужный момент сплотить всю нацию во имя Победы.

Все эти 44 дня рядом с Президентом находилась его верная подруга и соратник - Первая леди, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, которая воодушевляла всех азербайджанских женщин своим личным примером супруги, матери, государственного и общественного деятеля.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разделяла горечь потерь азербайджанских матерей, потерявших своих сыновей, проявляла заботу о раненых, заботилась о семьях ушедших на фронт.

Восстановление территориальной целостности и Победа Азербайджана доказали всему миру, что азербайджанцы сформировались как независимая самостоятельная нация, воодушевив своим примером как азербайджанцев, проживающих в других странах, так и все тюркоязычные народы мира.

Разбив в пух и прах тиражируемые армянской пропагандой стереотипы о "непобедимости" армянской армии, доблестные азербайджанские солдаты, офицеры и генералы своим подвигом доказали, что в честном бою один на один, им нет равных.

Все это свидетельствует о непоколебимом духе, высоком патриотизме и безмерной любви к Родине, которые есть у каждого истинного азербайджанца.

Впервые обретя независимость 28 мая 1918 года, восстановив независимость 18 октября 1991 года, азербайджанский народ 8 ноября 2020 года подтвердил свое право быть свободным и независимым.

Победа досталась азербайджанскому народу не дёшево, ценой крови почти 3000 солдат и офицеров, которые пожертвовали самым дорогим что у них есть - своим жизнями во имя Родины.

Проявив чудеса доблести и храбрости, поднявшись по отвесным скалам, азербайджанские военнослужащие буквально, как снег на голову, ворвались в Шушу, доказав врагу, что для них нет неприступных вершин, которые они не могут не взять.

Освободив Шушу, азербайджанская армия показала врагу свою мощь и возможности, вынудив врага принять условия капитуляции.

Всяческие инсинуации армянской стороны, которые старались обмануть свой народ, объясняя успех азербайджанской армии, распространяя ложную информацию о том, что с армянской армией сражались какие-то иностранные наемники, мол турецкие самолеты поддерживали наступление и т.д., просто были попытками скрыть истинное положение дел и не дать армянскому народу осознать, что любой оккупации рано или поздно приходит конец, что все сказки и грезы о "Великой Армении" просто фикция, что простые армянские парни умирают на чужой земле во имя интересов кучки толстосумов из зарубежной диаспоры и местных олигархов.

Теперь же армянская пропаганда продолжает вводить свой народ в заблуждение, обещая реванш, который никогда не осуществится.

Армянская пресса словно старается не замечать день 8 ноября, стараясь делать вид, что эта дата их не касается, пытаясь стереть все связанное с этим поражением из памяти.

Но этот урок, преподанный Азербайджаном Армении, должен стать для неё последним, иначе ей не удасться избежать национальной катастрофы.

Долгожданная Победа Азербайджана была достигнута ценой безмерной храбрости азербайджанских военнослужащих и сплочения всей нации вокруг Лидера, Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который, осуществив гениальный победоносный план, претворил в жизнь заветы своего великого отца, Общенационального лидера Гейдара Алиева, восстановил территориальную целостность Азербайджанского государства.

Шуша стала символом победы азербайджанского народа. Освобождение этого святого для каждого азербайджанца места стало апофеозом доблести героической азербайджанской армии.

Не даром этот город стал не просто культурной столицей Азербайджана, а центром проведения важных политических мероприятий, местом посещения для зарубежных гостей, которые своими глазами могут убедиться в последствиях варварской оккупации.

Не случайно, что Президент Ильхам Алиев, постоянно посещая освобождённые территории, неоднократно выступая в Шуше, подчёркивал роль и значение этого города для всех азербайджанцев.

Уже стало традицией, что в годовщину освобождения азербайджанских территорий, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посещают освобождённые населённые пункты, где знакомятся с ходом восстановительных работ и встречаются с представителями общественности этих районов, военнослужащими, строителями, что свидетельствует о том, что первоочередными задачами Азербайджанского государства является скорейшее восстановление разрушенных городов и сел и возвращение беженцев домой.

Азербайджан, проводя миролюбивую внешнюю политику, призывает Армению к диалогу и скорейшему достижению мирного соглашения, которое должно превратить Южный Кавказ в зону мира и стабильности.

Достижение мира в регионе позволит открыть новые транспортные коридоры, которые послужат интересам не только стран региона, но и всем стран Евроазиатского субконтинента в глобальном масштабе, поможет урегулированию других региональных конфликтов на основе принципов международного права, будет способствовать экономическому развитию стран региона.

Пярвин Мирзазаде