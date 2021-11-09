"Израиль всегда рядом с Азербайджаном". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Израильский дипломат, принимавший участие в официальном приеме в посольстве Азербайджана в России по случаю 8 Ноября - Дня Победы, сказал, что еврейский и азербайджанский народы являются братскими народами: "Евреи живут в Азербайджане сотни лет, проблем никогда не было. Эти два народа всегда были вместе. Мы продолжаем эту традицию. Мы всегда сотрудничали. Иногда из-за нас соседи предъявляют Азербайджану претензии. Но те, кто выдвигает претензии, пусть знают, что мы всегда рядом с Азербайджаном, и это самое главное".