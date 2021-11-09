Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

"Посольство Израиля поздравляет азербайджанский народ с Днем Государственного флага", - говорится в публикации.