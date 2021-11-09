https://news.day.az/politics/1401519.html Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага
Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.
"Посольство Израиля поздравляет азербайджанский народ с Днем Государственного флага", - говорится в публикации.
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