В Иордании состоялся официальный прием, посвященный Дню Победы Азербайджана

8 ноября в актовом зале отеля "La Royal" - г. Амман (Иордания) состоялся официальный прием, посвященный Дню Победы, сообщает Day.Az.

Прием, на котором присутствовали главы и представители дипломатических миссий Турции, Пакистана, Украины, Казахстана, Грузии, России, Катара, Малайзии и Брунея, аккредитованных в Иордании, а также руководители и члены Ассоциации Дружбы Иордании со странами Азии и Океании в Палате Представителей, руководитель и члены Коммитета по иностранным связям Королевства, а также бывший премьер министр, очень известная личность в Иордании Абдель Рауф Аль Равабде, в том числе журналисты Государственного Инфрмационного Агентсва Петра, официальной газеты "Al-Ghad", "Al-Anbat", а также представители электронных новостных агентств, начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Иордании.

Далее открывая мероприятие, посол Эльдар Салимов коснулся истории и результатов канувшего в историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметив что международное сообщество поддержало правое дело Азербайджана различными документами, самыми значимыми из которых считаются четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана.

Посол особо подчеркнул, что во время почти 30-ти летних переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, Армения всегда придерживалась неконструктивной позиции, продолжала свои вооружённые провокации, а также разведывательно-диверсионные акты на линии соприкосновения, в том числе на государственной границе.

Азербайджанский дипломат напомнил участникам приема, что в ответ на очередную военную агрессию страны-оккупанта 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана в соответствии с международным гуманитарным правом и приказом Верховного Главнокомандующего о ликвидации лишь объектов и целей военного назначения на оккупированных территориях, начали контр-наступательную операцию, которая вылилась в 44-х дневную Отечественная войну, завершившуюся подписанием Арменией Акта о Капитуляции. При этом было подчеркнуто, что Азербайджан обеспечил справедливость международного права и устранил беззаконие и угрозы международному правопорядку.

Касаясь послевоенного периода, посол Э.Салимов особо отметил, что освобождение наших исторических земель создало хорошие возможности для региональной и субрегиональной экономической и транспортной деятельности Армении, а также создала условия для регионального мира, безопасности и сотрудничества. Глава Азербайджанской дипмиссии, также довел до сведения гостей, что толерантный Азербайджан является страной, в которой люди разного этнического и религиозного происхождения живут как одна семья, и что как постоянный хранитель ценностей толерантности, он реинтегрирует всех своих граждан, пострадавших в результате конфликта, в качестве равноправных граждан.

Посол также отметил, что политический курс, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, основан на принципах добрососедства и регионального сотрудничества, и выразил готовность нашего государства к нормализации отношений с Арменией и важность политической воли руководства Армении в этом направлении.

В заключение азербайджанский дипломат проинформировал гостей о проводимых восстановительных работах на освобожденных территориях и впервые реализуемых на региональном уровне градостроительных проектов с концепцией "умные города" и "умные деревни".

Во время приема были продемонстрированы видеоролики, посвященные Дню Победы.