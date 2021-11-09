Парламент Турции обсудит продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане

Законопроект о продлении срока пребывания турецких военных в Азербайджане, подписанный Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет обсуждаться сегодня на заседании Великого Национального Собрания Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект предусматривает продление на один год срока полномочий военных, работающих в совместном Турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Великое Национальное Собрание Турции уполномочило Вооруженные силы Турции сроком на один год отправить в Азербайджан турецких военных.

Ожидается, что этот срок будет продлен до ноября 2022 года.