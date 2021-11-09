Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе

Россия намерена совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с годовщиной подписания трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня.

"Высоко оцениваем деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, вице-премьеров Азербайджанской Республики и Республики Армения. Подчеркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа. Отмечаем важность снижения напряженности на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Готовы оказывать все необходимое консультативное содействие", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Россия будет всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа.

"Готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики Армения при участии Российской Федерации в целях формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами. Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества", - отмечается в заявлении.