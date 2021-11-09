Хулуси Акар растрогался, вспоминая азербайджанского шехида

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим старшим лейтенантом Валехом Мамиевым, который дал слово освободить оккупированные земли и сам стал шехидом.

Как сообщает Day.Az, видео этого фрагмента выступления министра на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан опубликовано в Twitter-аккаунте Министерства национальной обороны Турции.