https://news.day.az/politics/1401599.html Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая в Турции
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая в Турции
Наш военнослужащий капитан Гулиев Рафик Джарулла оглу, участвовавший в курсе "коммандос" в Турецкой Республике, погиб в результате несчастного случая.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, Р.Гулиев упал по неосторожности с многоэтажной автостоянки. Он был немедленно доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.
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