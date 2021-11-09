Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая в Турции

Наш военнослужащий капитан Гулиев Рафик Джарулла оглу, участвовавший в курсе "коммандос" в Турецкой Республике, погиб в результате несчастного случая.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, Р.Гулиев упал по неосторожности с многоэтажной автостоянки. Он был немедленно доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.