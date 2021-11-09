Азербайджан стал гарантом стабильности в связке Каспийского региона с Центральной Азией и Ближним Востоком

День 8 Ноября на века войдет в историю Азербайджана и станет одним из самых заметных в историческом и политическом календаре Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

"Я заинтересовался Азербайджаном, в частности карабахской проблемой, не вчера. Еще в 2005 году написал книгу "АZЫ: Открывая Азербайджан" и обратил внимание аудитории, в том числе российских читателей, на многие вопросы, которые мы должны решить вместе с Азербайджаном, с нашими друзьями, чтобы в дальнейшем не было никаких противоречий. Одна из глав этой книги называлась "Карабах". И сегодня мы видим, то, о чем говорилось 15-20 лет назад, свершилось. Это действительно большой праздник. Я бы, прежде всего, отметил настрой азербайджанского народа, который ни на минуту не забывал о Карабахе, о том, что эта проблема должна быть решена. Об этом я тоже писал в своей книге. Тогда это называлось "карабахским конфликтом", говорилось о "статусе Карабаха". Сегодня все эти вопросы фактически решены, и это победа азербайджанского народа, Азербайджанской армии", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Г.Трофимчук, победа в Карабахской войне серьезно повысила рейтинг Азербайджанской армии, благодаря профессионализму которой армянская армия проиграла. "Я бы отметил победу как Азербайджанской армии, так и азербайджанского народа в целом. Сейчас стоит вопрос мирного развития региона. Азербайджан в тесном контакте с Российской Федерацией наметил планы по развитию региона. Сейчас Азербайджан является номером один на Южном Кавказе. А если мы говорим о связке Каспийского региона с Центральной Азией и Ближним Востоком, то должна быть обеспечена гарантия стабильности, в том числе и для Российской Федерации. Поэтому, по сути, Азербайджан защищает и наши интересы тоже".