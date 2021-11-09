https://news.day.az/politics/1401625.html Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО - ФОТО
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО - ФОТО
На многонациональных морских учениях "Догу Акдениз-2021" в Турецкой Республике в рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО проведено оценивание 2-го уровня Корабельно-поисковой группы Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, заявленной в Объединении совместных сил.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, оценивание Корабельно-поисковой группы было проведено многонациональными оценщиками, отслеживалось Советом наблюдателей Командования ВМС НАТО.
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