Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО

На многонациональных морских учениях "Догу Акдениз-2021" в Турецкой Республике в рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО проведено оценивание 2-го уровня Корабельно-поисковой группы Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, заявленной в Объединении совместных сил.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, оценивание Корабельно-поисковой группы было проведено многонациональными оценщиками, отслеживалось Советом наблюдателей Командования ВМС НАТО.