Миграционный кризис

В условиях стагнации экономики и после позорного поражения в 44-дневной войне в Карабахе армяне массово покидают Армению.

Как передает Day.Az, об этом рассказывает издание Eurasianet.

Хотя эмиграция является неофициальным процессом и поэтому точно не задокументирована, косвенная статистика для измерения потока заключается в сравнении количества армян, покидающих страну, с количеством въезжающих в нее. Хотя это число было положительным в каждый из трех лет с 2018 по 2020 год - то есть в страну въехало больше армян, чем уехало - в 2021 году оно резко изменилось.

По официальным данным, за три квартала 2021 года из страны выехало на 103 тысячи армян больше, чем въехало в нее. Это около 3 процентов всего населения страны. Большая часть пришлась на первый квартал года, когда страну навсегда покинули 64 000 человек.

Как пишет Eurasianet, в ереванском аэропорту "Звартноц" среди уезжающих была 30-летняя Нарине, которая решила не называть свою фамилию при разговоре с журналистами. Она жила в городе Масис, а ее муж работал трудовым мигрантом в разных городах России. "Он уехал в Россию в начале года, но теперь не вернется, и он попросил меня и двух наших мальчиков присоединиться к нему", - сказала она.

По ее словам, перспективы семьи в Армении выглядят безнадежными, учитывая политическую ситуацию в стране: "Мой муж сказал, что мы должны уйти, пока можем, потому что это необходимо для будущего детей".

Аналитики говорят, что экономика остается главной причиной эмиграции. В 2020 году экономика Армении сократилась на 7,6 процента. Экономический кризис, начавшийся в прошлом году, вынудил людей исчерпать все свои сбережения. Финансовые потоки в экономике медленные, но инфляция высока.

Демография долгое время вызывает озабоченность в Армении, где население сократилось примерно на 600 000 человек (15%) с момента обретения страной независимости в 1991 году из-за сочетания низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции. Эту оценку поддержал глава и Миграционной службы Армении Армен Казарян.

Eurasianet также отмечает, что есть признаки того, что еще больше армян могут переехать в Россию насовсем. По данным Федеральной миграционной службы РФ, в первой половине этого года около 22 000 армян получили российское гражданство. Это самый высокий показатель за последние четыре года.

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Хотя экономические факторы вынуждают многих армян эмигрировать, послевоенная ситуация также оказала свое влияние. Семьи уезжают, потому что боятся, что их дети будут мобилизованы в армию, они боятся подвергнуть опасности жизнь своих детей, пишет издание. Есть люди, которые не верят, что у страны есть будущее, и решают связать свое будущее с другой страной. Причем эта тенденция видна у людей, которые не являются самыми бедными, а живут нормально.

Еще одним из тех, кто улетел в Россию был 20-летний Ваге Григорян из Тавушской области. Он работал там время от времени в течение двух лет и теперь думает о более длительном или даже постоянном пребывании.

"Вся моя большая семья переехала в Россию за последние 10 лет. Там они работают и зарабатывают на жизнь. Между тем в Тавуше нет работы и нет ничего, на чем можно было бы построить будущее", - рассказал он Eurasianet.

В завершение статьи издание привело слова Рубена Еганяна, экономиста и демографа, изучающего миграцию, который отметил, что социальные, моральные, психологические аспекты проблемы, а также послевоенная и безобразная политическая ситуация в Армении со всех сторон влияют на отношение людей и армянам просто все надоело.