Миграционный кризис

В условиях стагнации экономики и после позорного поражения в 44-дневной войне в Карабахе армяне массово покидают Армению.

Как передает Day.Az, об этом рассказывает издание Eurasianet.

Хотя эмиграция является неофициальным процессом и поэтому точно не задокументирована, косвенная статистика для измерения потока заключается в сравнении количества армян, покидающих страну, с количеством въезжающих в нее. Хотя это число было положительным в каждый из трех лет с 2018 по 2020 год - то есть в страну въехало больше армян, чем уехало - в 2021 году оно резко изменилось.

По официальным данным, за три квартала 2021 года из страны выехало на 103 тысячи армян больше, чем въехало в нее. Это около 3 процентов всего населения страны. Большая часть пришлась на первый квартал года, когда страну навсегда покинули 64 000 человек.

Как пишет Eurasianet, в ереванском аэропорту "Звартноц" среди уезжающих была 30-летняя Нарине, которая решила не называть свою фамилию при разговоре с журналистами. Она жила в городе Масис, а ее муж работал трудовым мигрантом в разных городах России. "Он уехал в Россию в начале года, но теперь не вернется, и он попросил меня и двух наших мальчиков присоединиться к нему", - сказала она.

По ее словам, перспективы семьи в Армении выглядят безнадежными, учитывая политическую ситуацию в стране: "Мой муж сказал, что мы должны уйти, пока можем, потому что это необходимо для будущего детей".

Аналитики говорят, что экономика остается главной причиной эмиграции. В 2020 году экономика Армении сократилась на 7,6 процента. Экономический кризис, начавшийся в прошлом году, вынудил людей исчерпать все свои сбережения. Финансовые потоки в экономике медленные, но инфляция высока.

Демография долгое время вызывает озабоченность в Армении, где население сократилось примерно на 600 000 человек (15%) с момента обретения страной независимости в 1991 году из-за сочетания низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции. Эту оценку поддержал глава и Миграционной службы Армении Армен Казарян.

Eurasianet также отмечает, что есть признаки того, что еще больше армян могут переехать в Россию насовсем. По данным Федеральной миграционной службы РФ, в первой половине этого года около 22 000 армян получили российское гражданство. Это самый высокий показатель за последние четыре года.

Хотя экономические факторы вынуждают многих армян эмигрировать, послевоенная ситуация также оказала свое влияние. Семьи уезжают, потому что боятся, что их дети будут мобилизованы в армию, они боятся подвергнуть опасности жизнь своих детей, пишет издание. Есть люди, которые не верят, что у страны есть будущее, и решают связать свое будущее с другой страной. Причем эта тенденция видна у людей, которые не являются самыми бедными, а живут нормально.

Еще одним из тех, кто улетел в Россию был 20-летний Ваге Григорян из Тавушской области. Он работал там время от времени в течение двух лет и теперь думает о более длительном или даже постоянном пребывании.

"Вся моя большая семья переехала в Россию за последние 10 лет. Там они работают и зарабатывают на жизнь. Между тем в Тавуше нет работы и нет ничего, на чем можно было бы построить будущее", - рассказал он Eurasianet.

В завершение статьи издание привело слова Рубена Еганяна, экономиста и демографа, изучающего миграцию, который отметил, что социальные, моральные, психологические аспекты проблемы, а также послевоенная и безобразная политическая ситуация в Армении со всех сторон влияют на отношение людей и армянам просто все надоело.