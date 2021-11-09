https://news.day.az/politics/1401648.html ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу в направлении позиций азербайджанской армии, расположенных в населенном пункте Еллиджа Кяльбаджарского района.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, наши подразделения незамедлительно приняли ответные адекватные меры.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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