ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии

9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу в направлении позиций азербайджанской армии, расположенных в населенном пункте Еллиджа Кяльбаджарского района.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, наши подразделения незамедлительно приняли ответные адекватные меры.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.