Авторитетное швейцарское издание рассказало о Дне Победы Азербайджана

Грандиозным шествием, которое завершилось флешмобом на улицах Баку, Азербайджан отметил Победу Отечественной войне и освобождение своих территорий от армянской оккупации. Празднование совпало с днем, когда азербайджанские войска освободили стратегический город Шуша, что вынудило Ереван признать поражение.

Как передает Day.Az, об этом пишет испаноязычная версия новостного онлайн-издания SWI (swissinfo.ch), созданного Швейцарской радиовещательной корпорацией.

Рассказывая о Дне Победы, SWI напомнило, что в заявлении МИД Азербайджана подчеркнуто, что Баку готов нормализовать отношения с Арменией на основе международного права.

"Тысячи людей прошли от площади Азнефть пять километров к Новому проспекту в районе Белый город азербайджанской столицы. Их сопровождал военный оркестр, исполнявший песни и патриотические марши. Курсанты Азербайджанского высшего военного училища имени общенационального лидера Гейдара Алиева несли 400-метровый азербайджанский флаг. Отряд конницы сопровождал марш, который завершился флешмобом или организованным массовым танцем, в котором молодые добровольцы сложили "железный кулак", символ войны в Карабахе. 8 ноября 2020 года азербайджанские войска освободили Шушу, расположенную всего в 11 км к югу от Ханкенди", - отмечено в статье.

Издание подчеркнуло, что двумя днями позже Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении огня при содействии Президента РФ Владимира Путина. Недавно Кремль сообщил, что на этой неделе планируется проведение трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении для решения нерешенных вопросов, таких как открытие транспортных коммуникаций, разминирование и делимитация границы и другие вопросы.