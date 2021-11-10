"Пропетлять" не получится: бессмысленные провокации официального Еревана

Саммит Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Поясню насчет темы видеоконференции Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет. Эта работа продолжается", - сказал он. Соответственно, нет конкретики и в вопросе того, что именно будет или не будет подписано на этой встрече.

Тем не менее, мы уже видим новые провокационные действия со стороны официального Еревана. К примеру, в воскресенье в интервью Общественному телевидению Армении скандальное заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян. "Должен констатировать, что до сих пор не реализовано право армянского населения на возвращение в Шушу и Гадрутский район Нагорного Карабаха, несмотря на соответствующий пункт заявления от 9 ноября", - сказал он.

Это звучит, мягко говоря, нелепо. Причем, по нескольким причинам. Начнем с того, что до сих пор не реализовано право сотен тысяч азербайджанцев на возвращение в Армению, откуда их изгнали еще в конце 80-ых и начале 90-ых годов прошлого века. Кроме того, не реализовано право азербайджанцев на возвращение в Ханкенди и в иные районы нашей страны, временно находящиеся под контролем российских миротворцев.

Наконец, до сих пор не начался процесс массового возвращения на освобожденные территории всех азербайджанцев. А все потому, что армянская сторона не выдает все карты минных полей, чем тормозит процесс восстановления освобожденных территорий. Но, что особо важно, никто не мешает этническим армянам, желающим возвращения в Шушу и Гадрутский район Азербайджана, осуществить желаемое. Они должны обратиться к нашей стране, пройти процесс получения гражданства, после чего могут вернуться указанные районы нашей страны, когда они будут полностью восстановлены.

Но ведь этого нет! У тех армян, о которых говорит Пашинян, паспорта граждан Армении. Куда им с ними идти? Нет, в принципе, у меня есть ответ на этот вопрос. Но он не для печати. И уж точно невозможно возвращение армян, вчерашних сепаратистов, в Азербайджан с армянскими паспортами. Эта прописная истина не может не быть понятной даже такому малообразованному персонажу, как Пашинян.

По прямому указанию которого, в преддверии возможного трехстороннего саммита, совершена еще одна провокация. Министр обороны Армении Аршак Карапетян 6 ноября посетил с "двухдневным рабочим визитом" карабахских сепаратистов. "Карапетян посетил опорные пункты, встретился с военнослужащими, несущими боевое дежурство, ознакомился с укреплением позиций, а также социально-бытовыми условиями", говорится в сообщении МО РА.

О том, что никаких "укрепленных позиций" и "несущих боевое дежурство военнослужащих", кроме российских миротворцев, там быть не должно, в Ереване "забыли". Хотя, в трехстороннем заявлении от 10 ноября четко прописано, что все незаконные вооруженные формирования на этих территориях должны быть разоружены. Впрочем, возмутителен и сам факт этого визита.

По сути, руководство Армении продемонстрировало неуважение к территориальной целостности Азербайджана, совершив осознанную провокацию аккурат перед возможным трехсторонним саммитом. Армения демонстрирует, что не собирается отказываться от территориальных претензий к Азербайджану и подписывать мирный договор. Как бы в Ереване не пытались всех убедить в обратном.

Все более, чем очевидно. По своей ли воле так поступил официальный Ереван или ему так было приказано действовать покровителями Армении, не так уж и важно. Первичнее сам факт провокации, свидетельствующий о попытках руководства РА "пробежать между струйками". Чем все это для них в итоге закончилось год назад, все помнят.

Акпер Гасанов