https://news.day.az/politics/1401665.html В Карабах вернулись истинные хозяева – экс-премьер Румынии
В Карабах вернулись истинные хозяева – экс-премьер Румынии
Во время оккупации армяне не проводили в Карабахе никаких восстановительных работ, потому что они не настоящие его хозяева. Сейчас в Карабах вернулись истинные хозяева.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.
Он напомнил, что примерно 4-5 месяцев назад члены Международного центра Низами Гянджеви были удостоены чести провести онлайн-обсуждение с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Темой нашего обсуждения было освобождение азербайджанских земель от оккупации. Это очень впечатляюще. Азербайджанский народ поднялся на войну и добился своей цели, это большой успех", - заявил Петре Роман.
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