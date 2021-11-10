Первая годовщина Победы Азербайджана – это день гордости и радости

8 ноября - первая годовщина Победы - это день гордости и радости, сказал Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"27 лет азербайджанский народ терпел, стараясь решить проблему путем переговоров. За это время резолюции, принятые по оккупированным территориям Азербайджана, не были выполнены. Международное сообщество просто наблюдало со стороны. Наконец, во главе с Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан освободил свои земли, которые находились под оккупацией Армении.

За время оккупации армяне уничтожили на этих землях историко-религиозные памятники, города и села. В результате этой оккупации люди были изгнаны с родных мест. В Армении живут реваншистскими мыслями, поэтому мировое сообщество должно оказать поддержку Азербайджану для восстановления Карабаха, чтобы этот вандализм больше не повторился", - заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО.