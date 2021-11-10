Фуад Мурадов посетил генконсульство Турции в Нью-Йорке

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в США, посетил генеральное консульство Турции в Нью-Йорке, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Генеральный консул Рейхан Озгур поздравил азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы и подчеркнул, что эта славная победа является большим вкладом в дело мира и безопасности в регионе.

Председатель Государственного комитета, выразив признательность за радушную встречу, отметил значение большой поддержки, оказанной Турцией Азербайджану в 44-дневной Отечественной войне, констатировал, что президенты двух стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев достойно претворяют в жизнь лозунг великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства".

На встрече с участием активистов азербайджанской и турецкой общин в США была подчеркнута важность осуществления азербайджанской и турецкой диаспорами совместной деятельности в борьбе с армянской ложью, привлечения предпринимателей к диаспорской деятельности, обсужден план взаимодействия на следующий год.