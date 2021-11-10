И снова Кочарян?

Не успев оправиться после сокрушительного поражения на внеочередных парламентских выборах, бывший второй президент Армении, ныне подсудимый Р. Кочарян, выбрался из своей тёплой норки и снова бросился в погоню за власть.

Поняв, что сидя дома в ожидании приговора суда и срока в местах не столь отдаленных ему избежать не удастся, Р. Кочарян решил, что настало время снова заваривать кашу народного недовольства и попытаться взять власть не парламентским, а давно испробованным им силовым методом.

Благо опыта в этом у бывшего партийного активиста областного масштаба времён СССР хоть отбавляй. Ведь в своё время в далеком 1988 году, ему с сотоварищами из подпольных радикальных армянских националистических групп, этим же методом удалось удалить из руководства областных органов власти наиболее трезвых представителей армянского населения бывшего НКАО и, захватив руководство в бывшей области, стать фактически бесконтрольными хозяевами в Ханкенди.

Что потом и привело бывшего "скромного" секретаря партийной организации шелкового комбината на армянский политический Олимп.

Уже мало кто помнит эволюцию народного "трибуна" Робика Кочаряна в дешевой клетчатой рубашке в "респектабельного" Роберта Седраковича в дорогом костюме, сшитом на заказ у известного кутюрье на деньги, награбленные во время мародерства на оккупированных азербайджанских территориях.

Решив начать все с начала, Р. Кочарян на этот, раз взяв на вооружение старую тактику, вновь вышел на площадь в Ереване, чтобы громогласно объявить о своём возвращении в большую армянскую политику, пока власти не упекли его надолго за решетку.

Приурочив своё возвращение к дате окончания конфликта и освобождения города Шуша от армянской оккупации, Р. Кочарян выбежал на Ереванскую площадь с новым имиджем "спасителя" нации от предателей и непримиримого борца за "великую Армению".

Но лидеру парламентского блока "Армения" Р. Кочаряну не удалось собрать многочисленную толпу почитателей, как было тогда в далеких 1980-х годах, ведь простой народ устал от лозунгов и безуспешной борьбы за чужие территории.

Несмотря на активную пропаганду, собралось не более 3500 человек, что было позже признано самими организаторами митинга. Таким образом, малочисленность пришедших есть показатель влияния идей непримиримости на армянское общество.

В своём выступлении на митинге потенциальный заключённый обвинил премьера Н. Пашиняна в предательстве идей мирового армянства, в стремлении сохранить свою власть ценой отказа от территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Видимо, Р. Кочарян рассчитывал на то, что толпа, которая раньше рукоплескала таким радикальным призывам, поднимет его на руки и понесёт на штурм офиса премьер-министра.

Увы, Роберт Седракович и на этот раз промахнулся, ведь время уже давно не то и умирать под ударом азербайджанских беспилотников никто уже не хочет. Объявив себя врагом нынешних властей, Р. Кочарян призвал к борьбе с предателем Николом на площадях и улицах, в случае если сместить его "демократическим" путём не удастся.

Как использовать "демократические" методы смещения Р. Кочаряна учить не надо. Он так же в свое время использовал эту методику, сместив Л. Тер-Петросяна с поста президента и заняв его место.

На митинге было объявлено о создании некоего движения сопротивления, которое поставило себе цель любой ценой прийти к власти в Армении и не допустить открытия Зангезурского коридора, который как бельмо на глазу у Р. Кочаряна и ему подобных оголтелых националистов, не желающих жить в мире с соседями.

Превратив свое выступление перед кучкой сторонников в открытое туркофобское и антиазербайджанское шоу, гражданин Азербайджана де-юре Р. Кочарян неистово пугал присутствующих тем, что открытие этого коридора приведёт к тюркизации Армении и утрате некоего "арцаха", которого не было, нет и никогда не будет.

Выступая против открытия транспортных коридоров, Р. Кочарян открыто пошел против интересов России, которую всегда превозносил как своего главного союзника и покровителя.

Довольно интересная логика, если учесть, что благодаря покровительству некоторых влиятельных российских политиков, Робик все ещё ходит на митинги, а не сидит в тюрьме как положено. Наверное, такая позиция Р. Кочаряна вызвана тем, что открытие Зангезурского коридора будет шагом к началу диалога и примирения, когда экономическая выгода перевесит всяческие фантастические иллюзии о "великой Армении".

Возложив всю ответственность за поражение в войне лично на Н. Пашиняна, Р. Кочарян признал, что армянская армия была разбита подчистую, правда, пытался связать это с тем, что революционные власти сменили военное руководство, лично преданное карабахскому клану.

Однако справедливости ради надо отметить, что в своём выступлении бывший президент признал, что дипломатическая победа в конфликте также одержана Азербайджаном, отметив, что Армения осталась одна и никто ее не поддержал.

Абсолютная правда, не смотря на свою влиятельную диаспору, союзников и друзей, никто не захотел встать на защиту государства-агрессора, нарушевшего международное право и оккупировавшего азербайджанские территории.

Причем Роберт Седракович, который в своё время был главой государства, набравшись наглости, даже умудрился читать нотации другим странам.

Ему почему-то непонятна причина осуждения Европейской комиссией ракетного удара армянской армии по спящим мирным жителям Гянджи, в результате чего погибли женщины, старики и дети.

До какой степени цинизма смог дойти этот человек, который кичится своей религиозностью и принадлежностью к христианской религии, если для него нарушение главной заповеди Иисуса Христа "не убий" по отношению к азербайджанцам ничего не стоит?

Так что реваншистские настроения в Армении продолжают расти по мере того, как внутриполитическая ситуация накаляется, так как армянская политическая элита не хочет и не может отказаться от своих экспансионистских претензий.

Р. Кочарян, который всегда отличался своими радикальными взглядами, будучи ярким представителем карабахского клана, который стоял у истоков конфликта и руки которого по локти в крови мирных жителей Ходжалы, своим последним выступлением в очередной раз продемонстрировал то, что значительная часть армянской политической элиты выступает против мирного соглашения, налаживания диалога и делимитации границы.

Понимая, что определение границ между странами фактически означает признание территориальной целостности Азербайджана, Р. Кочарян старается надавить на премьера Н. Пашиняна, который возможно при всей своей упёртости наконец понял, что продолжение политики отказа от делимитации границы ни к чему хорошему не приведёт.

Наверное, международным посредникам, которые сегодня ратуют за возобновление некоего переговорного процесса, пора понять простую истину. Ереванские политиканы не хотят никакого мира, им нужно просто выиграть время, чтобы спасти остатки сепаратистов, спрятавшихся за спину российских миротворцев.

Не смотря на резкие разногласия между властями и оппозицией в Ереване, они едины в вопросе того, что жаждут реванша, что в корне противоречит сложившимся новым геополитическим реалиям.

Просто отличие Р. Кочаряна от Н. Пашиняна в том, что первый вообще не согласен со всем, что записано в трехстороннем Заявлении. Н. Пашинян, подписавший это заявление, вынужден считаться с реалиями, потому что понимает, что отказ от выполнения пунктов Заявления - катастрофа для Армении.

Хотя популярность Р. Кочаряна и его сподвижников не велика, однако стремление реваншистских сил попытаться вновь прийти к власти, грозит коллапсу армянского государства, так как Азербайджан не намерен оставаться наблюдателем в этом процессе и предпримет необходимые меры самообороны, если почувствует угрозу национальной безопасности.

Президент Ильхам Алиев уже предупредил армянское руководство, выступая в городе Шуша 8 ноября 2021 года о том, что азербайджанский "железный кулак" наготове и готов к новой терапии, в случае необходимости.

К сожалению, армянские власти продолжают играть с огнём, не осознавая до конца предупреждения азербайджанской стороны.

Визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана 6 ноября 2021 года - очередное свидетельство провокационных действий армянских властей, которые открыто провоцируют ответные действия.

Одновременно Р. Кочарян, который рассорился со своим бывшим подопечным Сержиком Саркисяном, вдруг решил принять участие в поминках его матери в Ханкенди, не смотря на личную неприязнь к бывшему другу-предателю, за которого приходится нести ответственность перед судом.

Все это показывает, что армянские лидеры продолжают играть с огнём и пересекать все возможные красные линии, за которые им придётся нести ответственность. Играя в опасные игры, эти безответственные политики ставят на кон жизни армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, а также молодых армянских военнослужащих, которыми готовы пожертвовать во имя призрачных несбыточных идей.

Пярвин Мирзазаде