Высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в 44-дневной войне

Азербайджан отмечает историческую Победу в Отечественной войне. 27 сентября 2020 года в ответ на постоянные провокации армянских вооруженных сил на линии фронта Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. Единство азербайджанского народа, власти и армии в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана поставило противника на колени. Благодаря решительной политике Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанский народ, объединившийся в железный кулак, разгромил миф о "непобедимости" армянской армии, показав всему миру свою силу. Сегодня весь мир говорит о героизме азербайджанских воинов.

Как передает Day.Az, в интервью Trend заслуженный деятель искусств, президентский пенсионер, полковник Абдулла Гурбани, участвовавший в 44-дневной войне с первых ее дней, рассказал о событиях войны и исторической Победе Азербайджана.

- Отмечается первая годовщина исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Какой осталась эта война в ваших воспоминаниях?

- После очередных провокаций армян Азербайджан 27 сентября начал контрнаступление по всей линии фронта. Азербайджанская армия начала операции по изгнанию оккупанта со своих территорий и восстановлению территориальной целостности страны. Война велась по особой тактике. Армяне создали миф о своей якобы непреодолимой "оганяновской линии". Однако азербайджанская армия очень быстро уничтожила этот миф. Говоря о своей несуществующей "силе", "технике", "патриотизме", армяне потом захлебнулись в своей же лжи. Увидев мощь азербайджанской армии, они при бегстве бросали не только оружие и военную технику, но и тела своих сослуживцев.

Приведу такой факт. Во время 44-дневной войны вдоль линии фронта и с азербайджанской, и с армянской стороны был так называемый полицейский коридор. Но знаете в чем отличие? Полицейский коридор на азербайджанской стороне преграждал путь нашим людям из числа гражданского населения, которые рвались в бой, им объясняли, что в азербайджанской армии достаточно военнослужащих. А полицейский коридор со стороны Армении преграждал путь солдатам, которые, побросав оружие, убегали с поля боя. Вот в чем было отличие. Наше гражданское население рвалось в бой, а их военнослужащие убегали. Армянский солдат знал, что Карабах - это азербайджанская земля, поэтому не хотел воевать и умирать за нее. Азербайджанский же солдат освобождал свои земли. В боях хотели участвовать и ветераны первой Карабахской войны, и молодые ребята, еще не достигшие призывного возраста.

Война завершилась год назад, но в горах и лесах все еще находят тела армянских военнослужащих.

Победа в этой войне была торжеством солидарности азербайджанского народа, экономической мощи независимого Азербайджана, героизма, бесстрашия, решимости и отваги сынов Азербайджана. Отныне на протяжении столетий весь мир будет рассказывать о героях, мощи Азербайджана.

- В этой войне, объединившись в кулак, принимали участие представители всех народов, проживающих в Азербайджане.

- Так и есть, я был на этой войне с первого и до последнего дня, до дня нашей Победы. В воинских частях, окопах я не слышал, чтобы кто-то у кого-то спрашивал лезгин он, талыш, удин или аварец. В Отечественной войне Азербайджана было столько примеров героизма, которые навечно останутся в истории. Об этом героизме, высоком боевом духе и патриотизме наших солдат можно говорить бесконечно. Уровень боевого духа и патриотизма наших солдат был очень высок. Уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в войне. Солдат знал, за что он борется, и это еще больше повышало чувство патриотизма. Если нет патриотизма, армия проиграет войну, даже если будет обладать самым современным в мире оружием.

- Во время 44-дневной войны наше гражданское население тоже всячески пыталось поддержать военнослужащих...

- Да, и это воодушевляло солдат еще больше. Никогда не забуду случай, произошедший в период боев за освобождение Ходжавенда. Из Имишлинского района на машинах привезли продукты, домашнюю еду. Когда разгрузили продукты, один из солдат сказал - "так захотелось маминых пирожков". Водитель услышал это и спустя час подъехала машина с пирожками. Оказалось, что для солдат испекли и привезли тысячи пирожков. Все были растроганы в тот момент. Для солдата привезли из Имишлинского района в Ходжавенд пирожки, исполнили его желание. Может ли такой солдат пасть духом? Разумеется, нет.

Знаете, какова была ситуация? Армия и гражданское население были единым целом. Еще больше воодушевляли солдат ответы Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева журналистам из мировых СМИ, большинство из которых было заранее проинструктировано. Мы записывали интервью главы государства, и как только появлялась возможность показывали их солдатам.

Перед городскими и районными отделами Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана собирались толпы людей, и все, кто мог держать оружие в руках, добровольно записывались в ряды армии, хотели идти на войну.

Хочу особо отметить деятельность СМИ в этом процессе. Азербайджанские СМИ не поддались провокациям противника, распространяли официальную, обоснованную информацию.

Родители солдат, отцы и матери шехидов испытывали неимоверное чувство гордости за своих детей. Отца одного из солдат вызвали в воинскую часть и сказали, что его сын стал шехидом. Он сказал, что у него в армии служит еще один сын. Через несколько часов пришла весть о гибели второго сына. Реакция на это словами "Да здравствует Родина!" потрясла весь личный состав воинской части.

Отвага героя апрельской войны, Национального героя полковника Шукюра Гамидова в этой войне особо воодушевляла солдат, как командир части он первым бросался в бой. Героизм генерала Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева в товузских боях, тот факт, что они стали шехидами в боях за Родину, дали особый импульс подъему нашего духа, национального самосознания.

Я участвовал и в первой Карабахской войне. Но эта война была особой. Мы всегда были готовы к войне, но не хотели кровопролития. Азербайджан хотел мирного решения проблемы. То, что Армения избегала мирных переговоров и неоднократно совершала провокации, привело к войне. Армяне и сами знали, что Азербайджан способен освободить свои земли и освободит их. Армяне знали, что нерешенность проблемы ведет их к пропасти. Но военно-политическая хунта Армении тем не менее вела свою страну к пропасти. Железный кулак, в который объединился весь Азербайджан, указал Армении ее место.

- Вы были ведущим пяти парадов, проведенных в стране, и организовали десятки военных мероприятий. Чем прошлогодний Парад Победы отличался от других парадов?

- Все наши мероприятия и парады были великолепными. Но Парад Победы был совершенно особенным. У каждого парада свое историческое значение. Когда я вел Парад Победы, ощущал себя самым счастливым человеком в мире. Не могу передать всю полноту тех чувств. Тот день был совершенно особенным.