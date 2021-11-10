В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы

В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии, объявленной в связи с 8 ноября - Днем Победы, сообщили в среду в минюсте в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"11 ноября в административном здании минюста с участием представителей СМИ будет организован круглый стол на тему "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященный Акту об амнистии", - говорится в сообщении.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Документ охватит в целом 16 тысяч человек, три тысячи человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.