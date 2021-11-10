10 ноября: Капитуляция и вечное клеймо поражения Армении

Армения, которая понесла тяжелые потери во время контрнаступления азербайджанской армии, 10 ноября 2020 года была вынуждена подписать акт о капитуляции на условиях, выдвинутых победившим Азербайджаном. Армения взяла на себя обязательство освободить Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы, вывести все военные формирования с азербайджанских территорий, открыть Зангезурский коридор и другие коммуникации.

Политический обозреватель Эльчин Мирзабейли сказал в среду Trend, что до подписания акта о капитуляции Армения неоднократно после непродолжительного прекращения огня пыталась укрепить свои позиции, усилить международное давление на Азербайджан, чтобы остановить наступление азербайджанской армии, передает Day.Az.

"Принципиальная и решительная позиция Президента Ильхама Алиева, защита в дипломатической плоскости и в информационном пространстве национальных интересов Азербайджана привели к тому, что у Армении не оставалось иного выбора, кроме подписания акта о капитуляции. Отмечу, что в рамках соответствующих условий заявления от 10 ноября 2020 года Армения как сторона, проигравшая в войне, взяла на себя многие обязательства. Несмотря на то, что подписанный 10 ноября документ был назван "заявлением", де-факто это рамочное соглашение о капитуляции. В нем не приведены все пункты, вернее, они обобщены. Все остальные моменты, исходящие из содержания соглашения, регулируются либо дополнительными документами, либо на основании устных договоренностей в рамках деятельности рабочих групп. Подписанный 11 января 2021 года в Москве документ доказывает, что это первая договоренность после акта о капитуляции, и что рабочие группы предпринимают соответствующие шаги по ее выполнению. С другой стороны, независимо от того, как называются документы, подписанные между двумя или более странами, они считаются документами со статусом международного права, на стороны возлагаются обязанности, которые могут стать предметом расследования международных судов в случае их невыполнения", - заявил Эльчин Мирзабейли.

Он напомнил, что в международной практике было много документов, подписанных между воюющими сторонами, одни называются "актом о капитуляции" или "актом о безоговорочной капитуляции", другие называются "заявление", "пакт" и т.д.

"Не нужно забывать, что все войны и конфликты, а также исторические условия на отрезке времени, когда они произошли, отличаются друг от друга, поэтому названия документов и их содержание могут отличаться. С этой точки зрения войны не похожи друг на друга, также отличаются и документы, подписанные между победившей и проигравшей сторонами", - сказал Эльчин Мирзабейли.

По его словам, в пункте 4 документа от 10 ноября 2020 года, подписанного при посредничестве России, Армения взяла на себя обязательство вывести свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, что подтверждает, что этот документ по содержанию и с юридической точки зрения является актом о капитуляции.

"То, что Армения взяла на себя обязательства в трехстороннем заявлении, в том числе безоговорочное возвращение Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, доказывает, что официальный Ереван признал поражение и при участии посреднической стороны обратился к Азербайджану остановить войну. К тому же, если учесть пункт 9 заявления от 10 ноября, в частности, обязательства Армении по Зангезурскому коридору, а также то, что связанный с коридором вопрос никогда не был предметом обсуждения во время конфликта, продолжавшегося между Арменией и Азербайджаном почти 30 лет, то становится абсолютно ясным и смысл, и картина капитуляции", - заявил Эльчин Мирзабейли.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend, что трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, стало признанием Арменией своего поражения.

"После неудач в войне и абсолютной победы Азербайджана для команды Пашиняна не осталось другого выхода, и премьер Армении был вынужден подписать акт о капитуляции. После освобождения города Шуша стало ясно, что враг повержен. К тому же в 44-дневной войне был разгромлен миф о "непобедимости" армянской армии, через 30 лет наши исконные земли были освобождены", - заявил Эльшан Мусаев.

Он подчеркнул, что 10 ноября - знаменательная дата.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному в этот день, три района Азербайджана были освобождены без кровопролития и потерь, в этот день Армения обязалась вывести свои войска с этих земель. Другого варианта не было, в Армении понимали, что продолжение войны означает большие потери, поэтому Пашинян и подписал это заявление, вернее, вынужден был его подписать. Это было не заявлением, а капитуляцией для Армении. Сейчас главный вопрос - это открытие Зангезурского коридора, обязательство по которому взяла на себя Армения. То есть она обязана создать условия для этого и выполнить обязательство. В противном случае Армения поставит себя в затруднительное положение. Зангезурский коридор должен быть открыт во что бы то ни стало", - сказал Эльшан Мусаев.