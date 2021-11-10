https://news.day.az/politics/1402043.html Пришло время перевести планы по запуску формата 3+3 в практическое русло – МИД России
Пришло время перевести планы по запуску формата 3+3 в практическое русло – МИД России
Мы полагаем, что пришло время перевести планы по запуску формата 3+3 с участием Азербайджана, Грузии, Турции, России, Армении и Ирана в практическое русло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что формат 3+3 отвечает интересам всех государств региона", - сказала она.
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