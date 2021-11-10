Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Находящийся с рабочим визитом в России министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 10 ноября принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ в Москве, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны.

Сначала министры посетили Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, возложили к нему венок и цветы. Была сделана фотография на память.

Затем на заседании были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.