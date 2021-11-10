В Баку скоро откроется Астраханский деловой центр

Сегодня в Астраханскую область прибыл с рабочим визитом глава Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдин Фарзалиев. Во время его встречи с губернатором Игорем Бабушкиным обсуждались вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, передает Day.Az со ссылкой на mid.astrobl.ru.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов. Один из них - работа Азербайджанского делового центра в г. Астрахани.

"Благодаря поддержке Президента Ильхама Гейдовича Алиева и Вашим усилиям он работает эффективно, - сказал губернатор. - Свидетельство этого - показатель внешнеторгового оборота Астраханской области с Азербайджаном, который по итогам восьми месяцев текущего года составил более 8,5 млн долларов США, что соответствует уровню прошлого года".

Разговор далее коснулся планов по наращиванию товарооборота, кооперации астраханских и азербайджанских предприятий.

"Уверен, что Астраханский деловой центр в Баку станет эффективной площадкой для расширения прочных связей между Астраханской областью и Азербайджаном", - отметил Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что открытие Астраханского центра состоится благодаря поддержке Президента Азербайджанской Республики той работе, которая проделана его посланником - главой Исполнительной власти Наримановского района Баку.

В свою очередь, Абдин Фарзалиев отметил высокий уровень сотрудничества и расширения экономических связей между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью.

"Президент Азербайджана уделяет большое внимание реализации совместных проектов с Астраханской областью, - сказал он. - Построенный в центре Баку на проспекте, носящем имя национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Астраханский деловой центр - одно из самых красивых зданий нашей столицы. Уверен, он станет символом нашей многолетней дружбы".

В ходе рабочего визита делегация Азербайджанской Республики посетила среднюю общеобразовательную школу №11 имени Гейдара Алиева г. Астрахани. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в сквере, носящем его имя.