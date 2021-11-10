Сахиба Гафарова встретилась с членами группы дружбы с Азербайджаном парламента Турции

10-го ноября председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в нашу страну делегацией под руководством Шамиля Айрыма, который возглавляет группу дружбы с Азербайджаном в Великом национальном собрании Турции.



Как сообщили Day.Az в Отделе по связям с общественностью и прессы

парламента, поприветствовав гостей, председатель Милли Меджлиса заметила, что их приезд в нашу страну выпал на исторический период празднования Дня победы - 8 ноября - праздника не одного лишь Азербайджана, но и всего тюркского мира.

"Победа, одержанная в прошлом году в 44-дневной Отечественной войне, которая велась под командованием Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировала всему миру азербайджано-турецкое братство. Мы увидели поддержку нашей борьбе Великого национального собрания Турции и всего турецкого народа с уважаемым главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом во главе. Мы никогда не забудем выступлений Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя турецкого парламента Мустафы Шентопа в Милли Меджлисе Азербайджана, и их политическую поддержку нам", - сказала Гафарова.



Спикер азербайджанского парламента отметила, что дружба и братство двух стран, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, достигло зенита, опираясь на дружеские узы, связывающие глав наших государств - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что до межпарламентских отношений, то, как подчеркнула Сахиба Гафарова, связи между Милли Меджлисом и Великим национальным собранием Турции тоже находятся на высоком уровне. Крупные по составу группы межпарламентской дружбы ведут обширную деятельность в обоих законодательных собраниях, и их работа заслуживает высочайшей оценки.



"Крайне важно увеличить число взаимных визитов и встреч между нашими парламентами. Интенсификация двусторонних контактов внесёт существенный вклад в дальнейшее углубление наших отношений", - сказала Гафарова.



Спикер также выразила удовлетворение тесным взаимодействием депутатов обеих сторон в рамках международных организаций и указала на необходимость ещё большего усиления этой деятельности.



Поблагодарив за сердечный приём, Шамиль Айрым озвучил поздравления с Днём победы и Днём флага, и пожелал упокоения душ шехидов, павших в Отечественную войну за свободу наших земель.



По словам Айрыма, Турция и Азербайджан ныне - два братских и дружественных государства, которые поддерживают тесное сотрудничество во всех возможных сферах.

"И в Турции, и в Азербайджане действует значительное число азербайджанских и турецких компаний. Кроме того, до сего дня две братские страны вложили существенные инвестиции в экономику друг друга", - отметил Шамиль Айрым, добавив, что он уверен - турецко-азербайджанские отношения ждёт ещё более блестящее будущее.



В ходе беседы были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерем



Во встрече также принимали участие руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, глава Аппарата азербайджанского парламента Сафа Мирзоев, члены группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан и иные официальные лица.



