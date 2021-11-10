https://news.day.az/politics/1402123.html Названа дата встречи глав МИД государств-членов программы «Восточное партнерство»
Названа дата встречи глав МИД государств-членов программы «Восточное партнерство»
15 ноября в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел государств-членов программы "Восточное партнерство" Европейского союза (ЕС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Отмечается, что участники обменяются мнениями о повышении партнерства и путях его доведения до народов.
В ходе заседания особое внимание будет уделено вопросам управления и инвестиций, а также укреплению партнерства в области устойчивости, восстановления и реформ.
Встреча будет организована в преддверии саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе.
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