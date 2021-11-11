Козлы отпущения и пустующая Армения

Не знаю, как в далеком прошлом, но новейшая история Армении пестрит примерами регулярного поиска козла или козлов отпущения. Активизация этого процесса приходится на периоды очередного кризиса - политического или экономического. Они, эти кризисы, в РА происходят регулярно. В 2018 году к ним добавился еще и кризис внутриполитический. Но и это, как показала практика, было далеко еще не все.

Никол Пашинян, пришедший к власти в результате шоу, которое пафосно назвали "революцией", принялся разбрасываться обещаниями, как пьяный Киса Воробьянинов баранками. В числе прочего, он божился не только показать всему миру небывалый экономический рост страны-лузера, но и самолично поучаствовать в окончательном решении демографического кризиса в стране.

Сейчас эти его речи в Армении вспоминают с особой теплотой. Там ведь сейчас рассуждают не только о последствиях 44-дневной войны, которая закончилась капитуляцией РА и гибелью порядка восьми тысяч военнослужащих. Там, используя данный момент, ищут главного козла отпущения.Оппозиция настаивает на том, что таковым является действующий премьер, он же "турецкий шпион", он же "капитулянт".

Пашинян и его команда, в свою очередь, придерживаются мнения, что козлами отпущения являются Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян. На обвинения в слабости армянской армии действующая власть отвечает словами героя гайдаевской кинокомедии: мол, все было уже украдено до нас. Впрочем, есть и сторонники иной, отличной от властной или оппозиционной, версии случившегося.

Это та группа горлопанов, которая во всем привыкла винить Россию. Экономические, внутриполитические проблемы своей страны они объясняют российскими выкрутасами. В поражении Армении в 44-дневной войне, естественно, по их мнению также виновата Россия. Потому что не послала своих граждан умирать в Нагорном Карабахе, который был оккупирован Арменией.

Самое забавное, что и демографические проблемы РА любят объяснять"имперской политикой России". Словно, она мешает армянским мужчинам чаще и крепче любить армянских женщин, пополняя население Армении. Особую пикантность такого рода речам придает то, что по данным Федеральной миграционной службы России, в первой половине этого года примерно 22 тыс. граждан Армении получили российское гражданство. Это стало самым высоким показателем за последние четыре года.

Кстати, это только те люди, которые обращаются за гражданством и получают его. Между тем, за российским гражданством обращаются гораздо больше армян. Многие из них просто уезжают в Россию, не имея российского гражданства, и уже там, на месте, пытаются его получить. Ну а о том, сколь стремительно углубляется демографическая пропасть в РА, говорят иные цифры.

По официальным данным, за три квартала 2021 года из Армении выехало на 103 тысячи жителей больше, чем въехало. Это около 3% населения страны. Самая крупная волна эмиграции пришлась на первый квартал года, когда чистая убыль населения составила почти 64 тысячи человек. Аналитики считают, что основной причиной эмиграции остается экономика, но ситуация в области безопасности и другие вызовы, с которыми страна столкнулась после войны, также играют роль.

Но все дело в том, что проблема-то вовсе не новая, не свежая. Вопрос демографии беспокоит Армению уже давно: с момента обретения независимости в 1991 году население страны сократилось примерно на 600 тысяч человек (около 15%) из-за высокого уровня миграции в сочетании с низкой рождаемостью. Увеличить которую, напомню, обещали все правители РА: от Тер-Петросяна до Пашиняна.

С последнего, ясное дело, спросу больше. Он, как ни крути, явный фаворит в соревновании на звание главного козла отпущения. Особенно сейчас, когда в Армении особенно активно рассуждают о том, к чему привело поражение в 44-дневной войне. И вот уже армянские социологи, рассуждая о причинах бегства сограждан из страны, называют новую. Мол, каждый день жители приграничных с нашей страной населенных пунктов Армении видят солдат азербайджанской армии, чего не было никогда.

"И то, что они видят их, но не видят наших солдат, не видят какого-либо сопротивления со стороны армянских властей, приводит людей к мысли, что любой сценарий возможен. Завтра враг может просто зайти к ним домой - в буквальном смысле. Это порождает огромный психологический дискомфорт. И первое, что приходит на ум - уехать", - говорит академик НАН РА Геворг Погосян.

То есть, после 44-дневной войны, многие армяне дают стрекача от одного вида азербайджанцев. Которые, замечу, находятся на своей территории. В принципе, для страны, 10 000 военнослужащих которой стали дезертирами в ходе прошлогодней войны, это не удивительно. А вот то, что при наличии такого темпа сокращения населения Армении, там находятся готовые рассуждать о перспективах военного реванша, реально забавляет.

Акпер Гасанов