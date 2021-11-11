Президент Ильхам Алиев сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - большой стратег, он сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend бывший заместитель помощника секретаря Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Дэвид Меркель, передает Day.Az.

"Азербайджан 30 лет терпеливо ждал выполнения резолюций ООН. Но ожидания оказались безрезультатными. Поэтому Президент Ильхам Алиев поступил так, как пожелал народ, причем сделал это очень успешно и решительно. Земли были освобождены от оккупации. В результате азербайджанский народ отмечает 8 ноября как День Победы. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Победы", - заявил Давид Меркель.

Отметим, что распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую позднее название "Железный кулак". С завершением продолжавшейся 44 дня Отечественной войны был положен конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября дорогой сердцу каждого азербайджанца жемчужины Карабаха - города Шуша, сыграло решающую роль в ходе войны, приведя к признанию своего поражения военно-политическим руководством врага и прекращению им боевых действий.

Операция по освобождению города Шуша от оккупации навсегда останется в истории. Шуша - венец и бьющееся сердце Карабаха, является естественным укреплением. Войти в город на танках или с другим тяжелым вооружением невозможно. Было два варианта взять город. В первом случае, силы врага можно было уничтожить авиаударами, артиллерийским огнем. Командование не пошло на это, так как бомбардировка города привела бы к большим разрушениям. Поэтому в качестве альтернативы была выбрана тактика рукопашного боя. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии с легким оружием пересекли густые леса, скалы и горы, после чего уничтожили врага в рукопашном бою.