https://news.day.az/politics/1402148.html Делегация межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетила Шушу - ФОТО
Делегация межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетила Шушу - ФОТО
Делегация парламента Великобритании во главе с главой межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан Бобом Блэкменом посетила Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
По его словам, британская делегация в сопровождении посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова и председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным и межпарламентским связям Самеда Сеидова побывала в разных местах Шуши.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре