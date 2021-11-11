Делегация межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетила Шушу

Делегация парламента Великобритании во главе с главой межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан Бобом Блэкменом посетила Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, британская делегация в сопровождении посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова и председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным и межпарламентским связям Самеда Сеидова побывала в разных местах Шуши.