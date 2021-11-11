Глава МИД Азербайджана встретился с французским коллегой

В рамках рабочего визита в Париж министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества, а также по вопросам региональной безопасности.

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

Ле Дриан выразил готовность помочь Азербайджану в процессе разминирования и сотрудничать с Национальным агентством по разминированию территорий от мин (ANAMA) в этом отношении. Также было отмечено, что для Франции важен процесс поиска пропавших без вести людей времен Первой Карабахской войны. Ле Дриан также подчеркнул важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и заявил, что Минская группа ОБСЕ могла бы стать важным форматом в этой связи.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, позиции Азербайджана в постконфликтный период, а также о реализации трехсторонних заявлений и шагах, предпринятых Азербайджаном в одностороннем порядке в этом направлении. Он также проинформировал своего французского коллегу о сотрудничестве Азербайджана с соответствующими международными организациями в гуманитарной сфере, в том числе ЮНЕСКО.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.