https://news.day.az/politics/1402343.html Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения.
Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.
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