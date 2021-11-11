В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения.

Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.