https://news.day.az/politics/1402428.html Тюркский совет переживает период своего развития - Джейхун Байрамов
Тюркский совет переживает период своего развития - Джейхун Байрамов
В настоящее время Тюркский совет переживает период своего развития, о чем свидетельствуют важные документы, которые будут приняты нашими государствами сегодня и завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на восьмом заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета в Стамбуле.
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