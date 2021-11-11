Сахиба Гафарова встретилась с руководителем британо-азербайджанской межпарламентской группы дружбы

11-го ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией, возглавляемой руководителем группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан, членом Палаты общин Соединённого Королевства Бобом Блэкменом.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя британцев, спикер отметила успешное развитие имеющих стратегических характер отношений между нашими странами. Великобритания была одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана; в следующем году исполнится тридцать лет нашим дипломатическим отношениям. Подчеркнув затем, что двусторонние связи охватывают различные сферы, председатель Милли Меджлиса особо отметила плодотворное сотрудничество в экономическом и энергетическом секторах.

Оба парламента играют позитивную роль в продвижении связей между нашими странами. Между законодательными органами существуют хорошие отношения, что очевидно как в двустороннем, так и многостороннем форматах, отметила спикер. В обоих парментах успешно действуют рабочие группы по межпарламентским связям. Кроме того, наши делегации тоже сотрудничают по ряду вопросов в международных организациях. Обмен визитами, в свою очередь, служат делу дальнейшего углубления наших отношений. То, что делегация Б.Блэкмена прибыла в нашу страну непосредственно после Дня Победы, можно рассматривать как продолжение той поддержки, которую возглавляемая членом британского парламента группа оказывала справедливой позиции нашей страны во время 44-дневной Отечественной войны, добавила С.Гафарова.

На днях с большим размахом была отмечена первая годовщина победы в этой войне; в прошлом году Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева добился исторического триумфа в этой войне, восстановив и собственную территориальную целостность, и историческую справедливость, своими силами выполнив соответствующие резолюции Совета безопасности ООН.

С.Гафарова особо отметила то, что конфликт уже в прошлом, Азербайджан успешно претворяет в жизнь обширнейшие мероприятия для восстановления своих освобождённых от оккупации земель. Она обратила внимание гостей на тот факт, что за почти тридцатилетний период оккупации Армения разграбила и сравняла с землёй все наши районы, все захваченные ею города, жилые объекты, инфраструктуру, а также памятники истории, культуры и религии.

Боб Блэкмен выразил признательность за тёплый приём и поздравил С.Гафарову с годовщиной победы нашей страны в 44-дневной Отечественной войне. С восстановлением Азербайджаном целостности своих границ на Южном Кавказе возникла новая геополитическая реальность, по мнению г-на Блэкмэна, который подчеркнул заинтересованность своей страны в устойчивом мире и безопасности в нашем регионе.

Он вспомнил визит его делегации в освобождённые от захватчиков города Шушу и Физули, в ходе которого они имели возможность собственными глазами увидеть учинённые в тех местах разрушения. Глава группы дружбы также отметил восстановительную и созидательную работу, которую Азербайджан выполняет в этих районах.

Присутствовавшие на встрече члены британской Палаты общин Лорд Джон Килклуни и Дэвид Дьюгид отметили развитие отношений между нашими странами и парламентами, добавив, что наше энергетическое сотрудничество основательно способствует прогрессу экономических связей. С самого подписания "Контракта века" в сентябре 1994-го года компания bp остаётся одним из главных операторов нефтегазовых проектов в азербайджанском секторе Каспийского моря. Кроме того, сказали гости, важны и двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере, а сотрудничество в области образования даёт успешные результаты.

Во встрече также участвовали председатель Комитета по международным и межпарламентским отношениям Милли Меджлиса Самед Сеидов, депутат Турал Гянджялиев, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Соединённом Королевстве Элин Сулейманов и другие официальные лица.

Надо сказать, что глава группы по межпарламентским связям Великобритания-Азербайджан и член Палаты общин Боб Блэкмэн и его делегация в рамках текущего визита в Азербайджан побывали в освобождённых Шуше и Физули. Уже то, что 9-го ноября - в тот же день, когда в Палате общин Великобритании был представлен законопроект о признании надуманного "армянского геноцида" - члены британской группы находились в Шуше, ясно демонстрирует их отношение к данной тематике и поддержку ими правой борьбы Азербайджана.