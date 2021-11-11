В Техасе прошла встреча с членами азербайджанской общины

В американском Хьюстоне прошла встреча с членами азербайджанской общины, проживающими в штате Техас, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Выступивший на встрече председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с первой годовщиной славной победы в Отечественной войне под руководством Президента Ильхама Алиева, отметил необходимость и впредь быть активными в распространении правды о нашей стране в мире, рассказал о важной роли Координационных советов и "Домов Азербайджана" в этом направлении.

Первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев, руководитель Центра американо-азербайджанской интеграции Самир Новрузов и президент Ассоциации городов-побратимов Баку-Хьюстон Ирада Ахундова также поздравили наших соотечественников с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем государственного флага.

На мероприятии был показан видеоролик о деятельности Госкомитета и визитах представителей диаспоры в Шушу.

Активист диаспоры Джон Тейлор сообщил, что посетил Шушу со своей женой-пианисткой Тараной Тейлор, и поблагодарил Азербайджанское государство за предоставленную им возможность.

Встреча продолжилась художественной программой с участием представителей диаспоры.