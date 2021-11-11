В рамках заседания Совета министров иностранных дел Турции в Стамбуле 11 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов высоко оценил деятельность Тюркской академии и ее роль в сотрудничестве между тюркскими государствами в области образования, науки и культуры. Выразив удовлетворение завершением процесса подписания соответствующих многосторонних документов по Тюркской академии, министр выразил уверенность, что в будущем организация будет проявлять большую активность, и азербайджанская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали передал поздравления по случаю первой годовщины Победы во второй Карабахской войне и сказал, что это является общей победой всего тюркского мира. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за высокий уровень поддержки, оказанной организации, и проинформировал о реализуемых и планируемых проектах.

Дархан Кыдырали подарил министру иностранных дел Джейхуну Байрамову впервые переведенный на древнетюркский язык в X веке, во времена государства Караханидов, и изданный Тюркской академией священный Коран.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.