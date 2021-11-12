"Половинчатая беременность" жертвы политико-информационного аборта

У Бориса Гребенщикова есть короткая, но очень популярная песня с нецензурным названием. Напомню ее припев: "Жаль, подмога не пришла, подкрепленья не прислали, нас осталось только два, нас с тобою ...обманули". В реальности, вместо обманули там звучит именно то самое нецензурное слово, которое и является названием песни.

Кому она конкретно посвящена - не указывается. Как нет и точного указания, о какой именно войне, где и когда проходившей, в ней поется. При этом, она весьма точно подходила бы для описания того, что происходило в армянской армии в ходе 44-дневной войны. В рядах которой, в том числе и по причине постоянного обмана со стороны военного руководства РА, было свыше 10.000 дезертиров.

Собственно, недавно об этом написал и один из главных лжецов 44-дневной войны, мифотворец на зарплате у Арама Габриэлянова, идейный развешиватель лапши на уши армянской общественности Семен Пегов. На сей раз он опубликовал на телеграм-канале War Gonzo рассказ о последних днях 44-дневной войны. И рассказ этот был о том, как стремительно бежал ереванский спецназ, "спешно пакуя вещмешки и улепетывая на своих личных тачках", при приближении азербайджанской армии.

Такой рассказ Пегова привел в бешенство армянскую аудиторию, которая устала слышать повествования о поражениях и дезертирстве своих солдат в ходе 44-дневной войны. Их, таких рассказов, слишком много. Озвучивают их и сами армяне- участники боевых действий. Так что Пегов наступил на больную мозоль, за что услышал в свой адрес много слов возмущения.

Не знаю, с целью ли оправдаться перед ними или же просто из привычки лгать всем и вся, но Пегов нацарапал новый текст. Читать которого без смеха и презрения к автору, который тужится отрицать очевидное, просто невозможно. Он на полном серьезе ставит под сомнение Победу Азербайджана в 44-дневной войне. На такое даже премьер-министр Армении Никол Пашинян не решается, но говоря уже о фигах в руководстве РА куда более мелкого масштаба.

"Победа - это как беременность. Нельзя быть беременной наполовину. Нельзя победить на тридцать или сорок, или шестьдесят процентов", - рассуждает Сема. Не знаю, был ли Пегов беременным полностью или частично, но то, что он является жертвой аборта российско-армянской пропаганды - очевидный факт. Потому, что его ложь разоблачали и в России, и в Армении, не говоря уже об Азербайджане.

Причем, делали это много раз. Ведь Сема похлеще большого специалиста по безостановочному "тактическому отступлению армянской армии" Арцруна Ованнисяна лгал о "победах" армии страны-оккупанта. Причем, в то самое время, когда были освобождены все новые и новые населенные пункты и азербайджанская армия гнала врага, как прогоняют лающую напоследок собаку-дворняжку.

Пегов, едва ли не мамой и Арамом Габриэляновым клялся, что Гадрут не взят нашими войсками, когда флаг Азербайджана уже развивался над этим освобожденным городом. Лгал он и про то, что "Шуша находится под контролем армянской стороны", когда азербайджанская армия уже освободила и этот город. И так бесконечно и на протяжении всех полутора месяцев, что продолжалась Отечественная война, по итогам которой армянский премьер Пашинян поставил подпись под трехсторонним заявлением, то есть, фактически, под актом о капитуляции РА. За то его и прозвали в Армении "капитулянтом". Пегов, уверен, знает о прозвище Воваевича и о природе его (прозвища, а не Пашиняна) происхождения. Конечно же, знаком он и с оправданиями Пашиняна, который признал, что подписав акт о капитуляции, он спас остатки армянской армии от полного разгрома.

Знает Сема и о том, что согласно трехстороннему заявлению, многие ранее оккупированные территории Азербайджан получил без боя и потерь. Таковы были условия армянской капитуляции. Такой была, соответственно, цена нашей Победы. Но, Пегов не был Пеговым, если бы не попытался оспорить очевидное. Он теперь пытается доказать себе и армянской аудитории, что... поражения не было.

А то, что азербайджанский флаг развевается над семью районами нашей страны, что почти тридцать лет были под оккупацией, над Шушой и Гадрутом, над сотнями сел- этого Сема "не видит". Плюс, он "не слышал" поздравлений в адрес Президента Азербайджана от действующих и бывших президентов и премьер-министров разных стран мира по поводу Дня Победы.

Он что-то лепечет про то, что Азербайджан не контролирует территорию, где временно размещены российские миротворцы. Примитивная провокационность этого утверждения видна за версту. Приходится напоминать Пегову, что российские миротворцы размещены в Карабахе временно, сроком на пять лет, год из которых уже прошел. Также напомню ему, что когда-то в нашей стране была российская военная база, обслуживавшая Габалинскую РЛС. Ну и где она сейчас? Так будет и с российскими миротворцами.

Присутствие которых , на данный конкретный период восстановления освобожденных территорий, выгодно нашей стороне с точки зрения гарантий того, что армянская сторона не совершит провокации и теракты. Ответить на эти действия армян мы всегда сможем, но лучше все же упредить такого рода действия. Вот, для чего нужны российские миротворцы, Сема!

Поймет ли Пегов глупость того, что написал, признает ли ее? Нет, конечно. Он иначе выдрессирован. Впрочем, это проблема не только его самого, но и тех, кто дрессировал это информационно-пропагандистское животное, привыкшее лаять по команде "фас " и замолкать, когда повелят.В любом случае, благодаря Пегову, в РА смогут вспомнить песню Гребенщикова. Ведь их тоже и снова...обманули.

Акпер Гасанов