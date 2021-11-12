Баку и Ереван с декабря 2020 года вернули в целом 122 военнопленных

Азербайджан полностью выполняет все пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о передаче военнопленных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании в видеоформате Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

"Азербайджан полностью выполняет пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о передаче военнопленных. При участии российских миротворцев с 22 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лица. Из них в Армению вернулись 105 человек, в Азербайджан - 17 человек", - сказал Асадов.

Говоря о 62 армянских военнослужащих, которые были задержаны на территории Азербайджана после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе, премьер подчеркнул, что по всем международным законам они не считаются военнопленными.

"Они были задержаны после войны, проникли на нашу территорию с диверсионной целью, и статус военнопленных на них не распространяется. В то же время Азербайджан вернул армянской стороне 29 из них. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут привлечены к ответственности", - добавил он.