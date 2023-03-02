Во время председательства Азербайджана актуальность Движения неприсоединения возросла

Трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на тяжелые времена, когда мир столкнулся с тяжелыми последствиями глобальной пандемии. Тем не менее Азербайджан сыграл конструктивную роль в наращивании институционального потенциала организации и повышении ее эффективности для решения таких проблем, как COVID-19. В рамках дальнейших усилий по расширению сотрудничества и координации в Баку состоялась министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения в 2019 году и саммит Движения неприсоединения в 2022 году. Словом, во время председательства Азербайджана возросла актуальность Движения неприсоединения.

Об этом в интервью Day.Az сказал председатель Глобального бизнес-альянса (Global Business Alliance) и генеральный директор Belt and Road Consultants Pvt Ltd, пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, Азербайджан активно выступает за многосторонность, инклюзивность и коллективное распределение ролей в интересах международного сотрудничества.

"Будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан утверждал необходимость правового порядка и его всеобщего уважения, особенно крупными державами. Кроме того, Азербайджан признал центральную роль Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем и руководстве сотрудничеством. Страна также подчеркивает сотрудничество в области энергетики и продовольствия для снижения стоимости жизни в развивающемся мире", - отметил он.

Пакистанский политолог также добавил, что сосредоточение внимания на урегулировании конфликтов и миростроительстве также было отличительной чертой усилий Азербайджана во время председательства в Движении неприсоединения.

"Поскольку Азербайджан сам столкнулся с войной со своим непосредственным соседом Арменией, страна заявила о необходимости мирного сосуществования, дипломатии и мирного разрешения конфликтов. Азербайджан не только играл важную роль в своем регионе, но и уделял должное внимание проблемам Ближнего Востока и Африки", - напомнил председатель Глобального бизнес-альянса.

Ключевым значением Движения неприсоединения, по мнению нашего собеседника, является беспристрастность и инклюзивность.

"Сила организации заключается в безразличии к политическим соображениям и корыстным интересам, К сожалению, во время пандемии мир столкнулся с политизацией вакцин. В постпандемическом мире Движение неприсоединения может служить беспристрастной платформой для укрепления сотрудничества и солидарности для развития всех стран-членов. В настоящее время в организацию входят 120 государств, приверженных смягчению экономических и социальных последствий пандемии", - заявил он.

Как подчеркнул пакистанский политолог, Движение неприсоединения, объединяющее две трети государств-членов ООН, может присоединиться к международным инициативам для обеспечения доступа к равным ресурсам, таким как вакцины, медицинские исследования, методы лечения и диагностики.

"Важным призывом Движения неприсоединения является приостановка действия патентов и интеллектуальных авторских прав на критически важные материалы, включая вакцины, для обеспечения всеобщего доступа к антивирусному лечению.

Движение неприсоединения как беспристрастная организация может сыграть жизненно важную роль в освещении структурных неравенств в международной системе, выявленных пандемией. Обострившиеся проблемы развивающегося мира или глобального Юга оставались без внимания на протяжении многих лет, пока они добивались справедливости в отношении здравоохранения. Таким образом, у Движения неприсоединения есть сила, благодаря которой организация и страны-члены могут использовать свой коллективный голос для влияния на глобальную политику в области здравоохранения и развития в постпандемическом мире", - резюмировал Мухаммад Асиф Нур.

Абдул Керимханов