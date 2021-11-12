"Пощёчина" Али Асадова вице-премьеру Армении на заседании стран СНГ

Премьер-министр Азербайджанской Республики Асадов в ходе сегодняшнего заседания Совета глав правительств стран ответил вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, который попытался выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и посадил его на место жестким и лаконичным ответом.

Как передает Day.Az, отвечая на слова Григоряна о том, что наша страна якобы не выполняет пункты трехстороннего заявления от 10 ноября и не возвращает т.н. "армянских военнопленных", Асадов подчеркнул, что 44-дневная война закончилась и Азербайджан освободил свои земли, находившиеся около 30 лет под оккупацией.

"Мы полностью привержены, выполняем и будем выполнять пункты Заявления от 10 ноября 2020-го года. Конкретно, касательно 9-го пункта Заявления, который подразумевает под собой разблокирование коммуникаций. Согласно принятому в Москве 11 января 2021-го года решению, создана Рабочая группа под председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, в рамках которой решается и рассматривается вопрос разблокирования транспортных коммуникаций. В этой связи заявления о том, что Азербайджан решение транспортных вопросов сопровождает "применением силы и угрозы" можно оставить без комментариев, потому как разблокирование происходит в рамках решения трехсторонней рабочей группы и выступает, как уже было отмечено в моем выступлении и недавних заявлениях представителей региона, не только в интересах Азербайджана, но и отвечает интересам всех", - подчеркнул Асадов.

Касаясь вопроса о т.н. "военнопленных", премьер отметил, что Азербайджан полностью выполняет пункты трехстороннего заявления от 9 ноября о передаче военнопленных.

"При участии российских миротворцев с 22 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лиц. Из них в Армению вернулись 105 человек, в Азербайджан - 17 человек", - сказал премьер-министр Азербайджана.

Касаясь 62 армянских военнослужащих, которые были задержаны на территории Азербайджана после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе от 9 ноября прошлого года, Асадов подчеркнул, что по всем международным законам они не считаются военнопленными.

"Они были задержаны после войны, вошли на нашу территорию с диверсионной целью, и статус военнопленных на них не распространяется. Вместе с тем Азербайджан вернул армянской стороне 29 из них. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут нести ответственность", - добавил глава азербайджанского правительства.