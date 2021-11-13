Азербайджан как председатель Тюркского совета показал, как необходимо действовать в неординарных условиях

Председательствуя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, Азербайджан продемонстрировал, как должны работать организации, объединяющие группу стран, в чрезвычайных, неординарных условиях, когда нужны решительные действия.

Об этом сказал Day.Az известный узбекский политолог, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев, комментируя период председательства Азербайджана в организации и выдвинутые им инициативы на фоне проходящего в Стамбуле VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Председательство Азербайджана в Тюркском совете пришлось на очень сложный период в глобальном аспекте, так как и 2020-й, и 2021-ый год проходят под знаком борьбы с пандемией коронавируса. И, конечно же, это породило очень серьезные вызовы для председательства Азербайджана в организации. Как мне представляется, республика справилась с этими вызовами в качестве председателя. Мы все помним, как по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в апреле 2020 года был проведен чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Это был очень четкий, красивый и своевременный шаг со стороны Азербайджана, так как тогда большинство стран Тюркского совета только ввело карантинные ограничения в марте, и было непонятно, как действовать дальше, как преодолевать проблемы закрытых границ в условиях необходимости доставлять медикаменты, медицинское оборудование, наличия многих других проблем, когда застревали гуманитарные грузы, которые шли автомобильным, железнодорожным транспортом, и очень многое приходилось делать в первый раз. Этот саммит способствовал тому, что начался процесс взаимопонимания и взаимодействия между странами-членами этой организации, которые во многом граничат друг с другом. И его итоги, на самом деле, имеют очень серьезное, долгосрочное значение, так как Азербайджан продемонстрировал, как должны работать такие организации, объединяющие группу стран, в чрезвычайных, неординарных условиях, когда нужны чрезвычайные усилия, когда нужны прорывные решения для преодоления тех или иных угроз, которые влияют на все страны. Это во многом был очень прорывной шаг, его можно оценивать толко позитивно и в самых лучших тонах", - сказал наш собеседник.

Говоря о значении Тюркского совета в целом с точки зрения развития региональных связей в различных отраслях, политолог отметил несколько важных моментов.

"Да, была пандемия, она и сейчас идет, и вызовы пандемии очень серьезно влияют на все сферы общественной жизни и на глобальном, и на региональном, и на национальном уровне . Но, как мне представляется, тот динамичный темп, который возник в последние годы, начиная с 2017-го года, можно сказать, что происходят очень серезные, глубинные тектонические изменения. Их можно охарактеризовать конкретными цифрами. Например, Турция стала одним из главных инвесторов в Узбекистане. Самое большое количество совместных предприятий в 2020-2021 году в Узбекистане - это узбекско-турецкие совместные предприятия, и турецкие компании, которые начали работать в Узбекистане. Это очень серьезный показатель. И сейчас Турция стала третьей страной по количеству совместных предприятий, которые работают в Узбекистане, после России и Китая. Все это произошло за последние 4 года. Также растет товарооборот между странами-членами организации. Если брать только Центральную Азию, в период с 2016 по 2020 год внутрирегиональная торговля увеличилась более чем в два раза. Такие же показатели по увеличению торговли характерны для всех стран, которые входят в эту организацию. Таким образом, мы можем констатировать, что в рамках Тюркского совета происходят очень серьезные изменения, которые касаются экономического сотрудничества. И, наверное, это самое важное, так как именно на этой экономической базе, на базе роста вазимного товарооборота, взаимных инвестиций, можно говорить о том, что Совет, который создавался поначалу как организация, которая будет способствовать развитию культурно-гуманитарных связей, приобретает новые формы, новые характеристики", - сказал он.

Бахтиёр Эргашев подчеркнул, что происходит углубление и расширение форматов и форм сотрудничества, и все большую роль в этом сотрудничестве начинает играть экономика, экономические связи.

"И, наверное, это важнейшее, что можно отметить на нынешнем этапе. Кроме того, я думаю, что организация, помимо тех вопросов, которые есть - это вопросы культурного, гуманитарного сотрудничества, углубление экономических связей, расширение товарооборота, инвестиций, сотрудничество в инновационных темах, которое предлагает тот же Узбекистан, поддержки молодежных ициниатив, я думаю, организация будет постепенно работать и над тем, чтобы вырабатывалась какая-то общая точка зрения на какие-то ключевые вопросы, в частности, организация, наверное, будет говорить, по крайней мере, в кулуарах, в закрытой части Саммита о ситуации в Афганистане, которая сложилась после 15 августа 2021 года, когда движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане. И об этом нужно говорить. Несомненно, происходит наполнение деятельности Совета новыми направлениями, новыми задачами. И эти задачи, конечно же, по большей части будут идти в направлении углубления и расширения экономического сотрудничества. То есть, культурно-гуманитарное, культурно-духовное сотрудничество будет дополняться, прежде всего, экономикой, инвестициями, инновациями, а также ожидаемо определенное наполнение в сфере политического взаимодействия", - сказал политолог.

Наш собеседник добавил, что когда Узбекистан вступал в Тюркский совет (а это произошло тоже в период председательства в организации Азербайджана), одним из главных приоритетов и стимулов было более активное развитие всех направлений сотрудничества, с приоритетом на экономическое сотрудничество.

"Если рассматривать вступление Узбекистана в Тюркский совет с экономической точки зрения, то страна получила то, что ожидала. Как я уже говорил, произошел резкий рост объемов экономического острудничества с Турцией, она становится одним из главных инвесторов в Узбекистане. Турция вошла в пятерку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2020 года. Также Узбекистан получает возможности расширения источников инвестиций, технологий, навыков, компетенции", - заключил эксперт.

Талех Агавердиев