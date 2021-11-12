Глава Дирекции международных проектов Trend рассказал на AzTV о важности TURKIC.World

Создана платформа тюркского мира TURKIC.World, первыми к ней присоединились Туркменистан и Кыргызстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Дирекции международных проектов информационного агентства Trend Руфиз Хафизоглу во время выступления в программе "Əsas məsələ" на AzTV.

Он отметил, что тюркоязычные государства понимают, что информационная война очень важна.

"Очень важно, чтобы правильная информация была получена из единого источника. Думаю, что дальнейшему укреплению информационной безопасности тюркоязычных стран будет придано серьезное значение. Азербайджан выступил с проектом TURKIC.World, который является общей медиаплатформой тюркоязычных государств", - подчеркнул Руфиз Хафизоглу.

"С момента оккупации земель, в частности, во время 44-дневной Отечественной войны мы стали свидетелями ведения в мире информационной войны против Азербайджана. Отношение мировых СМИ к Азербайджану было неоднозначным. Интервью Президента Ильхама Алиева мировым СМИ во время 44-дневной Отечественной войны еще раз подчеркнуло важность информации", - отметил Руфиз Хафизоглу.