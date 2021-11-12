https://news.day.az/politics/1403046.html Тюркский совет утвердил "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"
Тюркский совет утвердил "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"
Тюркский совет утвердил "Türk Dünyası 2040 Vizyonu".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закрытия VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Отметим, что 12 ноября в Стамбуле состоялся VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре