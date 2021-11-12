Тюркский совет вносит значительный вклад в процветание, мир и безопасность региона

Тюркский совет является важной международной структурой, которая вносит значительный вклад в процветание, мир и безопасность региона.

Об этом сообщил Trend главный советник президента Турции Ялчин Топчу, передает Day.Az.

Он отметил, что VIII саммит Тюркского совета под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходит на острове "Демократии и Свободы" под девизом "Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху".

"Мы надеемся, что саммит лидеров тюркских государств станет свидетельством мира и процветания тюркского, исламского мира и всего человечества.Тюркский совет с его географией, охватывающей три континента, и с национальным доходом, достигающим двух триллионов долларов, является важной международной структурой", - заявил он.

Топчу также отметил, что VIII саммит лидеров Тюркского совета очень важен с точки зрения времени и международной повестки дня.