Артаки лают, а караван идет

Никогда такого не было, и вот опять. Эта фраза, автором которой является российский политик Виктор Черномырдин, подходит для описания того, что с забавной регулярностью происходит в Армении. Там продолжает функционировать конвейер по производству и распространению примитивных мифов. Разница лишь в том, какой "продукт" он сейчас выдает.

Раньше, на протяжении десятилетий, штамповали и впаривали армянскому населению миф о "непобедимости" армянской армии. Впервые сбой в работе конвейера произошел в апреле 2016 года, когда в результате четырехдневной войны азербайджанская армия разгромила противника, уничтожив десятки его танков, освободив свыше 20 квадратных километров ранее оккупированной земли и взяв под контроль стратегически важную высоту Леле-тепе.

Прекрасно помню, как надрывались тогдашние президент и министр обороны РА Серж Саргсян и Сейран Оганян, пытаясь скрыть очевидное. И их можно было понять. Признание поражения означало бы потерю власти и необходимость отвечать на простой, но крайне неприятный вопрос - где деньги? Те самые, которые десятилетиями шли, якобы, на усиление армянской армии и линии обороныы.

Отвечать на эти вопросы Саргсяну и Оганяну в итоге приходится, только вот спустя несколько лет, предварительно пережив позор свержения со стороны улицы, возглавляемой очевидным популистом и лузером Николом Пашиняном. Проиграли этой посредственности весь "карабахский клан" и некогда правящая РПА. В том числе и человек, всем хорошим в своей жизни обязанный Саргсяну, профессиональное трепло Артак Закарян.

Этот выпускник факультета математической кибернетики и автоматизации исследований ЕГУ позиционировал себя и как политолог, и как верный и исполнительный "республиканец". В партии, до сих пор возглавляемой третьим президентом РА Сержем Саргсяном, он занимал разные позиции. Начиная, к примеру, от руководителя службы РПА по связям с прессой и общественностью.

Но, имея столь серьезного покровителя, как Сержик, по прозвищу "Чебурашка", Артак стал руководителем аппарата министерства диаспоры РА. Позже, он стал депутатом армянского парламента от РПА и назначен председателем Постоянной комиссии по внешним отношениям НС . Ну а в апреле 2017 года был назначен заместителем министра обороны РА.

Кем бы далее мог стать Закарян, останься Саргсян у власти, можно только гадать. Фактом же является то, что сейчас он никто и звать его никак. После того, как произошла "революция" в РА, Артак лишился возможности далее взбираться по карьерной лестнице. Ее сейчас облюбовали сторонники Пашиняна. Поэтому не сложно понять природу чувств Закаряна к тем, кто его, по сути, обнулил.

Не удивительно и то, что поражение армянской армии в 44-дневной войне он расценил как повод для критики в адрес действующей власти, которая сопровождалась обелением своего покровителя Сержика Саргсяна. В итоге, мы не раз уже слышали речи Закаряна о том, что до 2018 года, то есть до того, как в РА произошла смена власти, все было хорошо. Но вот, "пришел поручик Ржевский и все опошлил".

Не стал изменять себе Артак и сейчас. Другое дело, что договорился он до просто смешного. Закарян утверждает, что "Армения никогда не вела переговоры с Азербайджаном, она вела переговоры с МГ ОБСЕ, которая вынуждала Баку идти на переговоры с Ереваном". После чего добавил, что "нынешние же власти Армении все изменили, в результате чего во время войны от международных структур не было ни одной адекватной реакции в адрес Баку".

Тут нелепо все. Начиная от того, что кто-то к чему-то принуждал официальный Баку. Практика показала, что переговоры под эгидой МГ ОБСЕ нужны были Азербайджану для целого ряда вещей. Начиная от доказательства нежелания армянской стороны соглашаться на установление мира и игнорирования официальным Ереваном резолюций ООН, и заканчивая укреплением армии и экономики.

Только имея сильную экономику и армию, а также заручившись всей необходимой доказательной базой неконструктивной позиции Армении, наша страна в нужное время ответила на провокации агрессора ударом "Железного кулака". Если Закарян до сих пор этого не понял, то проблема не в фактах и реалиях, а в нем самом. Собственно, это видно и по речам этого пустозвона.

Который сейчас несет ахинею, складывающуюся в новый миф, который пытаются скормить многократно облапошенному армянскому народу. Его смысл сводится к тому, что у Армении якобы есть еще шанс как-то изменить итоги 44-дневной войны. Достаточно, мол, просто смести действующую власть. Соответственно, в рамках этого мифа мы слышим нелепицу о "победах" прежней власти, которая в реальности была сборищем настолько нерукопожатных персонажей, что их возвращение во власть армянским обществом воспринимается как гораздо больший позор, чем поражение в 44-дневной войне. И итоги внеочередных парламентских выборов это ярко продемонстрировали. Так что, напрасны усилия трудящихся над новым армянским мифом. И, перефразируя известную поговорку, скажу, что "артаки лают, а караван идет".

Акпер Гасанов