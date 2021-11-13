Единство тюркоязычных стран чрезвычайно важно не только для региона, но и для всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире передачи Əsas məsələ на телеканале AzTV.

Он отметил, что в регионе существуют различные форматы сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Грузия-Турция. Главной движущей силой этих форматов, по его словам, являются Азербайджан и Турция.

"Но это не следует рассматривать в качестве союза, основанного исключительно на этнической идентичности. Здесь также есть и экономический аспект. У тюркоязычных стран есть больше экономических интересов, чем этнических, и это вполне нормально. Зангезурский коридор играет очень важную роль в этих интересах.

За последние два года Азербайджан предпринял очень важные шаги. Президент Ильхам Алиев проинформировал мировое сообщество о том, что сотрудничество тюркоязычных стран в регионе играет очень важную роль. Хотел бы отметить, что вторая Карабахская война стала очень важным шагом для объединения тюркоязычных стран. Их единство чрезвычайно важно не только для региона, но и для всего мира", - сказал Хафизоглу.