https://news.day.az/politics/1403226.html Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО
По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
В документе отмечается, что Азербайджан, освободив свои земли от оккупации в результате 44-дневной войны, восстановил свою территориальную целостность в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
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