Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В документе отмечается, что Азербайджан, освободив свои земли от оккупации в результате 44-дневной войны, восстановил свою территориальную целостность в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.