Азербайджанский военнослужащий пострадал в результате армянского теракта около города Шуша

"Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный Арменией против азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев вблизи города Шуша.

Как передает Day.Az, об этом уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана написала в Twitter.

"Это серьезная угроза процессу миростроительства в регионе", - отметила она.

На странице омбудсмена в Twitter также сообщается, что в результате террористического акта, совершенного утром 13 ноября 2021 года на территории Азербайджана, где временно размешены российские миротворцы, членами незаконных армянских вооруженных формирований против военнослужащих, несущих службу на посту близ города Шуша, был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии.